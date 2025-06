Torna l’Arcobaleno d’Estate. Concerto gratis in San Girolamo

Lucca, città della Musica e dei Musicisti, si unisce alle celebrazioni internazionali della Giornata della Musica, che ricorre ogni anno nel giorno del solstizio d’estate. Per l’occasione, il Teatro del Giglio Giacomo Puccini, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “L. Boccherini”, propone un concerto a ingresso libero che si terrà sabato 21 giugno alle ore 18.30 al Teatro San Girolamo.

L’iniziativa rientra nel cartellone di “Arcobaleno d’Estate”, la grande festa diffusa in tutta la Toscana dal 20 al 24 giugno, promossa da La Nazione e Regione Toscana, con il sostegno di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e la partecipazione delle categorie economiche.

Protagonista del pomeriggio in musica sarà il Quintetto del Conservatorio “L. Boccherini” di Lucca – Chiara Bosco e Alice Laudicina (violini), Elisabetta Cordoni (viola), Arion Daci e Livia Civello (violoncelli) - della classe di Musica d’insieme per strumenti ad arco del professor Paolo Ardinghi. I musicisti eseguiranno il Quartetto in Do minore op. 18 n. 4 di Ludwig van Beethoven e il I movimento dal Quintetto in Do maggiore D596 di Franz Schubert. Al termine del concerto sarà servito un aperitivo offerto da ConfCommercio Lucca e Massa Carrara, per concludere in convivialità un pomeriggio all’insegna della grande musica.

Anche quest’anno la XIII edizione di Arcobaleno d’Estate mette al centro la Toscana diffusa, con i suoi borghi, angoli nascosti, musei, piazze e stabilimen- ti balneari.

Il programma della festa è stato presentato nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa a Firenze. “Arcobaleno d’Estate è diventato nel tempo un modo per conoscere la Toscana in occasione della festa di apertura dell’estate", aveva commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani. "Da 13 anni crediamo in questa iniziativa che segna l’inizio dell’estate e promuove una Toscana capace di stupire turisti e residenti, in un itinerario fisico e dell’anima di scoperta continua dei tesori di questa terra unica", erano invece state le parole di Cristina Privitera, vice direttrice de La Nazione –. "Arcobaleno d’Estate è ormai un appuntamento atteso che racconta l’anima più autentica della Toscana", le parole dell’assessore regionale al turismo, Leonardo Marras.