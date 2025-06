Vannacci arruola nella Lega Frigo che lascia Fd’I

La consigliera comunale di opposizione Annamaria Frigo lascia Fratelli d’Italia e aderisce alla Lega. La sua decisione era nell’aria di diverso tempo. "Annuncio ufficialmente la mia decisione di lasciare il partito Fratelli d’Italia, - comunica Annamaria Frigo - , una scelta maturata dopo una riflessione profonda durata alcuni mesi e scaturita dopo il risultato delle elezioni Provinciali dell’autunno 2024 e una crescente demoralizzazione rispetto alle dinamiche interne del partito a livello locale". Aggiunge: "Ho sempre creduto nei valori e negli ideali che FDI rappresenta, continua Frigo, ma negli ultimi tempi ho percepito una distanza tra la mia volontà di continuare ad avere un ruolo importante nel partito e le direzioni intraprese dallo stesso a livello provinciale. Ritenendo che sia fondamentale per un politico essere in sintonia con il proprio partito e i suoi rappresentanti, per poter rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini, ho deciso di lasciare FDI".

Annamaria Frigo aderisce alla Lega, che rappresenterà in Consiglio Comunale a Bagni di Lucca, continuando nella sua attività continua e puntuale di opposizione. Decisione favorita anche dall’entrata ufficiale nella Lega del Generale Roberto Vannacci, di cui Frigo condivide pienamente gli ideali politici. "Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni, - conclude - promettendo che continuerò a lavorare con impegno per il bene della nostra comunità, ora con un nuovo progetto politico, ma comunque nell’ambito della coalizione di centro destra".

Marco Nicoli