FdI: "Cittadini abbandonati. Subito risposte"

Matraia si sente un borgo dimenticato che, nel tempo, ha accumulato tante criticità. A segnalare i principali problemi il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Capannori cha ha ricevuto le segnalazioni dagli abitanti. "Prima una frana – spiega FDI -, poi l’illuminazione pubblica, che ancora oggi fa le bizze, ed ora l’erba altissima che impedisce la visuale sulle curve delle già strette strade del Paese". Il Comune di Lucca – come riportato dai cittadini – già da qualche settimana ha provveduto allo sfalcio dell’erba fino al confine con quello di Capannori, mentre dalla parte di Capannori tutto è rimasto a lungo fermo, mettendo a rischio la visibilità sulle strade, per non parlare delle buche. "Altro problema segnalato – proseguono i rappresentati di Fratelli d’Italia – è quello della difficile viabilità nella strettoia denominata ’Canti di Geppone’, dove molti turisti, corrieri, mezzi di soccorso non riescono a passare e si trovano costretti a fare marcia indietro creando spesso ingorghi incredibili. La richiesta degli abitanti della frazione è quella di consentire il transito in quel punto solamente ai residenti e autorizzati oltre a chiedere di interfacciarsi con Google Maps, affinché chi deve recarsi sulle Pizzorne, sia fatto passare da via delle Grotte anziché da via di Casale. Infine, da mesi alcuni residenti della località Zazzera stanno richiedendo al "Cantoniere di Paese" la possibilità di segnalare con strisce bianche gli spazi del parcheggio presente in zona, in modo da regolamentare meglio la sosta. Tutte queste segnalazioni rafforzano la convinzione nostra e di tanti capannoresi di come nonostante le belle parole, la amministrazione abbia poca cura delle frazioni collinari, a nord come a sud del territorio". B.D.C.