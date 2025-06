Il parco di Romano Silva. Omaggio al grande studioso

Grande emozione ieri mattina alla cerimonia di intitolazione dell’area verde di San Marco alla figura di Romano Silva, noto e appassionato storico dell’arte, medievista, musicologo e tra i fondatori dell’Istituto Storico Lucchese morto nel 2011. Un momento toccante al quale hanno partecipato anche tanti amici, familiari, ex allievi, colleghi e rappresentanti delle istituzioni, tutti riuniti per rendere omaggio a una figura di straordinario spessore umano e culturale, profondamente radicata alla città di Lucca. Alla cerimonia, oltre alla moglie Carla e al figlio Luca visibilmente commossi, erano presenti anche il sindaco Pardini, l’assessore Moreno Bruni, Federico Favali del Lions Club "Lucca Le Mura", Marco Paoli dell’Accademia Lucchese, Pietro Fazzi – ex primo cittadino e promotore dell’iniziativa – e Iacopo Lazzareschi Cervelli dell’Istituto Storico Lucchese, che ha ricordato con affetto il suo "maestro". La cerimonia si è svolta tra via Antonio Torrini e via Isa Belli Barsali.

"Per il club questo è un momento molto importante – ha commentato Favali, ricordando che Silva era un noto socio – Abbiamo atteso molto questa intitolazione, finalmente ci siamo". "Romano è stato un membro illustre dell’Accademia Lucchese, ma anche un grande amico, collega e compagno di studi – ha aggiunto Paoli – Ha lasciato un grande vuoto in tutti noi". "Era doveroso rendere onore alla memoria di Romano Silva – ha detto Fazzi, promotore dell’idea -. È stato un personaggio di grandissimo spessore, una persona eccezionale, al quale non è stato riconosciuto tutto ciò che meritava".

"Romano Silva ha portato delle tematiche di storia lucchese a livello internazionale - ha ricordato Lazzareschi Cervelli - . Una persona seria ma anche spassosa: se oggi tante persone sono qui, è anche perché lo ricordano con affetto per la sua simpatia". "Un esempio per tanti – hanno commentato Pardini e Bruni – . Un’intitolazione molto sentita da tutti ma anche dovuta, siamo orgogliosi di essere qua". "Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa intitolazione – hanno detto commossi la moglie e il figlio di Silva - Siamo felici di vedere così tanta gente, significa che Romano è rimasto nel cuore di molti a distanza di tanti anni".

Giulia Prete