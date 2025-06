Delbecchi e “I misteri di via dell’Anima“ domani a Villa Rossi

Nanni Delbecchi (nella foto) presenta alla Società Lucchese dei Lettori il suo nuovo libro, “I Misteri di via dell’Anima”: domani 18 giugno alle 18 a Villa Rossi (Gattaiola). Il giallo storico a sfondo politico, nato 34 anni dopo Tangentopoli, edito da Aliberti con la postfazione di Marco Travaglio, è stato selezionato per la 38sima edizione del Premio dei Lettori Lucca-Roma che vede il sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. A presentarlo ci sarà il filosofo e scrittore Marco Giuseppe Ciaurro, presidente dell’associazione.

Il romanzo. Roma. Via dell’Anima, uno dei crocevia del potere, al tempo del crepuscolo della Prima Repubblica. Una morte apparentemente banale, ma sospetta. Un giornalista di costume diventato detective suo malgrado che comincia ad indagare. E a scoprire verità incredibili. Il “giallo” voluto da Indro Montanelli e rimasto in sospeso per anni.

L’autore. Nanni Delbecchi, lucchese di nascita e milanese di adozione, è diventato giornalista con Indro Montanelli prima a "il Giornale", poi a "la Voce", e oggi scrive per "il Fatto Quotidiano". Ha pubblicato diversi racconti di viaggio e reportage narrativi, tra cui “Il signor Ikea” (Marsilio) e “Guida al giro del mondo” (Bompiani).