Molazzana si fa sempre più bella. Inaugurato l’anfiteatro e un parco

MOLAZZANA

La comunità di Molazzana ha vissuto ieri una giornata molto speciale, grazie a una serie di inaugurazioni di opere che hanno arricchito il territorio di nuovi spazi pubblici all’aperto, destinati a offrire svago a visitatori e abitanti, oltre che importanti occasioni di studio e approfondimento naturalistico.

Insieme al taglio del nastro per il bell’anfiteatro nell’area riqualificata, posta proprio all’entrata del capoluogo, il sindaco Andrea Talani, al quale è andato il plauso di istituzioni e cittadini presenti alla cerimonia, ha aperto al pubblico la spazio verde adiacente, un Parco intitolato a un giovane locale scomparso improvvisamente per un malore fatale nel 2018, all’età di 30 anni: Claudio Pellegrinucci. Il giovane, amatissimo dall’intera comunità di Molazzana è stato ricordato dalla sorella Lucia e dai tanti amici che con lui avevano condiviso negli anni le tante feste paesane, alle quali mai faceva mancare la propria presenza attiva e gioiosa.

Dopo il ricordo, che resterà per sempre inciso con il suo nome nel Parco paesano, Andrea Talani ha continuato la presentazione del progetto "Futura", terre di Comunità, finanziato dal GAL Montagnappennino e attivato anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della regione Toscana e il supporto dell’Unione Comuni Garfagnana. Riqualificato, infatti, anche un sentiero che da Molazzana raggiunge in pochi minuti a piedi il borgo di Cascio, denominato percorso sensoriale per quanto riesca a mettere in diretto contatto il viandante con il mondo vegetale autoctono che lo circonda. Un itinerario disseminato di giardini rocciosi, con un orto botanico colmo di frutti e piante territorio , il tutto descritto puntualmente dalla cartellonistica disegnata dagli bambini della Scuola Primaria di Montaltissimo, che fa parte dell’Istituto Comprensivo di Gallicano, coinvolti direttamente nel progetto, insieme alla Comunità del Cibo. "Ringrazio tutte le ditte, i tecnici, la Fondazione Crl, la Regione Toscana – ha cconcluso il sindaco Andrea Talani – oggi rappresentata dal consigliere Mario Puppa e la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Raffaella Mariani e invito tutti a Molazzana per godersi in tranquillità questi nuovi angoli immersi nel verde".

Fiorella Corti