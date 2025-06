Padula, opere ripulite. Maquillage alle sculture della Biennale di Gori

Le sculture ambientali del parco Padula sono tornate agli antichi splendori grazie ad un restauro da 23mila euro. Ad occuparsi di rimettere a nuovo le opere è stata la ditta di Luigi Pandolfo, specializzata in restauro di beni culturali. È stata l’amministrazione comunale a commissionare il restauro per eliminare i danni inferti alle sculture dagli agenti atmosferici, finanziato con risorse appositamente destinate alle opere presenti nel polmone verde cittadino che sono ‘Crescita’ di Dani Karavan, ‘Curved Wall’ di Sol Lewitt, ‘Omaggio a Rousseau’ di Ian Hamilton Finlay, ‘Ballerine’ di Luigi Mainolfi, ‘Senza titolo’ di Claudio Parmiggiani, ‘Hegel’s Owl’ di Robert Morris, ‘Aspettiamo visite’ di Mario Merz e ‘La stanza bianca del silenzio’ di Anne Patrick Poirier. Opere donate alla città dagli stessi artisti di fama internazionale che aparteciparono durante la Biennale del 2002.

Il Parco di scultura ambientale della Padula in via Sorgnano, che circonda l’ottocentesca villa Fabbricotti sede del Carmi museo Carrara e Michelangelo, è un patrimonio unico, eredità della XI Biennale di Scultura di Carrara del 2002, curata da Giuliano Gori. Le sculture ambientali presentavano una forte colonizzazione biologica, incrostazioni, depositi superficiali e colature diffuse su tutta la superficie. L’intervento ha previsto la rimozione dei depositi superficiali a secco con pennelli morbidi, ed è stato applicato un biocida su tutta la superficie. Le operazioni di pulitura hanno previsto anche la rimozione di depositi incoerenti o debolmente coerenti di polveri o sostanze carboniose attraverso risciacquo delle superfici con spazzolatura, e la rimozione di depositi carbonati e concrezioni di polveri e inquinanti, incrostazioni calcaree e saline attraverso impacchi di sostanze solventi e tensioattivi. Quindi sono state stuccate fessure, fratture, zone disgregate ed esfoliazioni con malte a base di calce idraulica e polveri di marmo bianche e leggermente colorate per intonarle al marmo. L’ultimo passaggio ha previsto invece di proteggere la superficie di marmo applicando un protettivo idrorepellente. Le opere di arte ambientale declinano il paesaggio del parco al presente, con sculture di artisti di fama internazionale che sono adesso visibili nel loro rinnovato splendore.

"La pulitura delle sculture restituite ai visitatori nel loro splendore, risponde all’esigenza di valorizzare il parco di scultura ambientale della Padula, che nella firma del suo ideatore Giuliano Gori rappresenta un patrimonio importante da far conoscere e veicolare, anche in un’offerta turistica – commenta l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –. Ci auguriamo che questo intervento possa dunque richiamare molti visitatori e renda più godibile a tutti quello che rappresenta uno dei più importanti spazi di dialogo tra natura e cultura della nostra città".

Il parco è accessibile con ingresso libero tutti i giorni; per poter usufruire del servizio di assistenza alla visita è possibile telefonare al Carmi al numero 3351047450, o scrivere una mail a [email protected]. Il museo è aperto nel periodo estivo dal martedì alla domenica 9:30-12:30 e 17 alle 20. Il servizio a pagamento rientra nel costo del biglietto del museo (€ 5,00 intero, € 3,00 ridotto).