"Via Spada sprofonda". Protestano i residenti

Da oltre un anno, via dello Spada, tra Parezzana e Massa Macinaia, è interessata da un profondo cedimento dell’asfalto, che ha creato una ampia e profonda crepa lungo la carreggiata. Gli automobilisti segnalano un manto stradale che sta letteralmente collassando in almeno due punti, aprendosi in piccole voragini e sprofondamenti che attraversano in senso longitudinale la carreggiata, tanto pericolosa che due lunghi tratti sono stati transennato. Il tutto è accaduto quasi 16 mesi fa, subito dopo che la strada era stata appena riasfaltata. "Incredibile – protestano alcuni residenti - la strada era stata appena rifatta, non hanno nemmeno fatto in tempo a disegnare le strisce che tutto è sprofondato e così è rimasta. Era abbastanza scontato che buttando l’asfalto sopra le crepe, senza lavori opportuni di consolidamento, sarebbe successo la stessa cosa, anzi peggio. Il sospetto è che si siano fatti lavori in tutta fretta, perché era il periodo elettorale, senza controllo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e per i lavoratori pendolari e residenti che utilizzano la strada sono mesi di disagi". Lo sprofondamento dell’asfalto interessa due tratti, prima e dopo la torre dello spada, con il manto stradale che è sprofondato per almeno 10 cm di profondità per almeno tre o quattro metri di lunghezza nel tratto più lungo.