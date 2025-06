Quattro giorni di concerti, balli e incontri

Quattro giorni di concerti, esibizioni itineranti, balli popolari, mostre, incontri, laboratori, per un totale 28 eventi in 13 luoghi diversi della città. Pistoia è una delle poche realtà italiane a dedicare quattro giornate alla Festa della musica, da giovedì 19 a domenica 22 giugno, anziché concentrare tutto in un’unica data (21 giugno, giorno del solstizio d’estate). L’edizione di quest’anno è dedicata al tema dei mestieri della musica, dal liutaio al musicista, per sensibilizzare il pubblico alle diverse opportunità professionali che il mondo musicale offre. Il ricco e articolato calendario di eventi è organizzato dall’ufficio attività culturali del Comune di Pistoia con molte realtà cittadine. Per l’assessore alla cultura del Comune di Pistoia, Benedetta Menichelli, le quattro giornate saranno: "Un momento di condivisione e valorizzazione dell’arte musicale, ma anche un’occasione per riscoprire la città attraverso il linguaggio affascinante della musica, coinvolgendo cittadini e visitatori". Si parte giovedì 19 giugno (ore 18) alla scuola di musica Mabellin, a Villa Puccini di Scornio, con "Mabellini classic music", a cura del dipartimento di musica classica della scuola Mabellini. Alle 21, sulla Sala, Soul Kitchen Band, musica, cucina e interazione. Venerdi 20 giugno, alle 17, alla liuteria Cioni, in via Torbecchia 1b, visita guidata gratuita nel laboratorio del liutaio Marco Cioni (prenotazioni entro lunedì 16 giugno a [email protected]). Alle 17.30 nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale inaugurazione della mostra "Pistoia Blues-Oltre il Palco", con esibizione musicale di Fabrizio Berti Jug Band. Alle 18, al Pantheon degli uomini illustri, in piazza San Francesco, percorso di musicoterapia con Daniela Dolce (prenotazioni entro il 16 giugno alla mail dell’ufficio cultura). Sempre alle 18, alla scuola di musica Mabellini, appuntamento con la musica moderna. Alle 20 in piazza Nelson Mandela, balli popolari per costruire ponti: danze e musiche con il gruppo L’Aura di Castellina. Alle 21 in piazza dello Spirito Santo la cover band ‘Neurozona’, eseguirà musica grunge e rock. Alle 21.30 nel cortile della Magnolia del Palazzo comunale concerto della Filarmonica Pietro Borgognoni. Sabato 21, alle 17, nell’auditorium Terzani della San Giorgio, conferenza di Massimo de Bonfils, già docente di liuteria e violino al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Alle 18 negli Antichi Magazzini del Sale, a Palazzo comunale, ‘La magia della radio: voci, suoni e fantasia, come fare un radio racconto’, lLaboratorio condotto da Silvia Todesca per bambini e ragazzi da 8 a 13 anni. Sempre alle 21, in piazza dello Spirito Santo, Beta Libre e Rick Landi Resurrection, concerto elettropop. Domenica 22 alle 9.30 alla Fondazione Luigi Tronci, in corso Gramsci, si parlerà di arte organaria a Pistoia, con Francesca Rafanelli e Samuele Maffucci. Alle 11 al Parterre di piazza San Francesco, aperitivo musicale con la Borgo Band; dalle 16.30, ‘Musica in libertà’ e dalle 21.30 musica con il gruppo spontaneo della Borgognoni.

Patrizio Ceccarelli