“Teatro nei borghi“. Eventi in sei location. Palchi sotto le stelle

Il verbo del palcoscenico al centro della rassegna “Teatro nei borghi”, 7° edizione, dal 3 luglio al 7 agosto a Montignoso, organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus in collaborazione con l’amministrazione. L’obiettivo è fare focus sul patrimonio storico e umano, portare al pubblico il mondo del teatro in tutte le forme. Una rassegna itinerante: le location individuate spaziano da Villa Schiff, la piazza della Chiesa alle Capanne e a Sant’Eustacchio, la Renella al Cinquale con la formula sul mare. Spettatori residenti e turisti, dai più piccini ai quali verranno dedicati i due spettacoli agli adulti. Sono sei spettacoli sotto le stelle, tutti con inizio alle 21.30 e biglietto a 5 euro eccetto gli spettacoli per i bambini.

"Per un Comune piccolo non è facile portare avanti una attività per tanti anni– ha sottolineato la delegata a cultura e turismo Eleonora Petracci – C’è stato un cambiamento dopo il Covid: prima abbiamo tentato di avere nomi più famosi, poi abbiamo ragionato su piccole compagnie toscane che avevano bisogno di essere aiutate." E ribadisce la qualità della manifestazione e il tema centrale che guarda all’80° anniversario della Liberazione, al rispetto degli altri e al pacifismo. In programma spettacoli prodotti dall’Anpi nazionale e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Un cartellone che abbraccia prosa, musica e circo contemporaneo, dal 3 luglio al parcheggio delle Case popolari a Renella con “Nessuno” di Giorgio Bertollotti. Ispirato a un’esperienza al centro di accoglienza per i senzatetto Beltrame di Bologna: un clochard che narra la sua in una chiave poetica. Ingresso gratuito. Secondo appuntamento il 7 luglio con “Quanta strada ha fatto Bartali!” di Nicola Zavagli a Capanne nella piazza della chiesa di Santa Maria della Rosa. Un ritratto di un campione imbastita fra musiche, canzone e parole. Stessa location per lo spettacolo “Poveri noi” il 16 luglio con Silvia Frasson. Sottotitolo evocativo: Storia di una famiglia nella tragedia della guerra, una famiglia qualsiasi vittima di una qualunque guerra.

A Villa Schiff il 24 luglio Luisa Cattaneo e Gabriele Giaffreda presenteranno “Un autunno d’agosto” tratto dall’omonimo libro di Agnese Pini. La storia del 19 agosto che vide 159 vittime di un eccidio nazista a San Terenzo Monti in Lunigiana. “Tutti in valigia” è lo spettacolo comico di clown e cabaret con Luigi Ciotta del 1 agosto a Sant’Eustachio: performance di strada e la storia di un facchino nella sua lotta contro il caos (ingresso gratuito). A conclusione il 7 agosto al Green Beach di Cinquale, Valentina Luporini presenta “Gaber sotto le stelle”, una selezione di 4 canzoni, 2 monologhi e un brano inedito sul repertorio di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. La direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Patrizia Coletta ha sottolineato come portare il teatro anche in luoghi non adibiti a rappresentazioni consente anche a chi ha difficoltà negli spostamenti di vivere l’esperienza. E il teatro acquisisce una valenza sociale.