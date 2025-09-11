Più lavoro, più guadagno

CronacaSpacciatore in trappola, arrestato dai carabinieri dopo lite nel condominio
11 set 2025
REDAZIONE LUCCA
Spacciatore in trappola, arrestato dai carabinieri dopo lite nel condominio

In manette un 23enne: panetti di hashish, cocaina e soldi nascosti negli slip. Il blitz grazie alla segnalazione di un vicino spaventato dalle urla nell’appartamento

I carabinieri hanno arrestato il giovane spacciatore nel quartiere di San Vito: ha patteggiato due anni

Lucca, 12 settembre 2025 – I carabinieri hanno tratto in arresto un 23enne, italiano, nullafacente e incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è nato dalla segnalazione di un vicino, nel quartiere di San Vito, la sera di mercoledì.

L’uomo, infastidito e preoccupato per le urla provenienti da un appartamento, ha chiamato il 112. Ma anche altre persone avrebbero segnalato l’accaduto. Verso le ore 21.45, due equipaggi dei Carabinieri sono così intervenuti a San Vito, dove era stata segnalata la violenta lite all’interno di un appartamento di un grosso condominio. Giunti sul posto, i Militari dell’Arma hanno individuato l’abitazione e si sono fatti aprire la porta. Dentro c’erano tre giovani che a quel punto erano apparentemente tranquilli.

Considerato che all’interno dei locali vi era un forte odore di fumo di cannabinoidi, i Carabinieri hanno però chiesto chiarimenti ed uno di loro ha consegnato spontaneamente uno spinello.

Ma i Militari dell’Arma non si sono certo fermatilì e hanno deciso di perquisire la casa e i tre ragazzi. Due di loro non avevano niente addosso, mentre il 23enne è stato trovato in possesso di mezzo panetto di hashish del peso di 35 grammi, di sei dosi di cocaina del peso complessivo di due grammi e di 910 euro verosimilmente ritenuti provento delle attività di spaccio, il tutto nascosto all’interno degli slip.

A questo punto i carabinieri hanno deciso di approfondire la vicenda e si sono recati a casa del giovane, nel quartiere Sant’Anna. Qui hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha consentito loro di rinvenire nove panetti di hashish del peso di circa 900 grammi e una pistola tipo replica priva del tappo rosso. A quel punto il giovane è stato accompagnato presso l’abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari, ieri mattina, assistito dall’avvocato Veronica Nelli, è comparso di fronte al giudice Poggi: ha patteggiato 2 anni di reclusione e mille euro di multa, con pena sospesa. Il giovane è tornato già in libertà.

