Lega e FdI, sciolti quasi tutti i nodi. Ecco i candidati del centrodestra

Tutto ormai pronto, o quasi, in casa del centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. Se Forza Italia ha battuto sul tempo gli alleati anticipando i nomi dei propri candidati, in queste ore saranno resi noti i nomi di correrà a Lucca e provincia anche in Fratelli d’Italia, nella Lega e nella lista civica a sostegno del candidato governatore Alessandro Tomasi.

Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, la lotta dovrebbe essere principalmente tra il consigliere regionale uscente Vittorio Fantozzi e il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini. Del gruppo di candidati dovrebbe far parte anche Anna Chiara Antonini, Michela Dell’Innocenti, Marina Staccioli ed Elisabetta Triggiani. A brevissimo l’ufficializzazione.

Acque ancora agitate in casa Lega dove la rinuncia del consigliere uscente Massimiliano Baldini e l’inserimento nel listino bloccato (che consente di arrivare in consiglio senza di fatto nemmeno le preferenze) di un nuovo entrato nel partito come Massimiliano Simoni (ex Fratelli d’Italia) continuano a far rumore. Accanto a Simoni, che sarà presente anche nella lista con le preferenze, ci dovrebbe essere anche Annamaria Frigo, a sua volta ex di Fratelli d’Italia e tre assessori in carica, a cominciare da quello alla Sicurezza e Sociale del Comune di Lucca Salvadore Bartolomei. Oltre a Bartolomei, ecco anche Ugo Lunardi, vice sindaco di Montecarlo, e Tatiana Gliori, assessore a Pietrasanta, che hanno risposto sì all’appello del coordinatore regionale della campagna elettorale Vannacci che nelle scorse settimane aveva comunicato la necessità che tutti gli amministratori in carica scendessero in campo. L’elenco completo (otto i nominativi) dovrebbe essere reso noto in giornata.

Nessuna indicazione, invece, almeno sinora, per la lista "E’ Ora! Lista Civica per Tomasi presidente", ma anche in questo caso, dopo la raccolta delle firme per la sua presentazione dei giorni scorsi, è solo questione di ore per l’ufficializzazione dei nomi che proveranno a raccogliere voti direttamente per il candidato governatore del centrodestra.

Fabrizio Vincenti