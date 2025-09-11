Doppio Malto all’ex Lowengrube. Under 10 gratis e posti di lavoro

Ha aperto ieri all’ex Lowengrube (Viale Carlo del Prete incrocio via Cavalletti) “Doppio Malto“ che a Lucca inaugura il suo 52esimo locale, il primo in Toscana. “Dai noi i clienti troveranno 14 birre artigianali di produzione propria, una cucina autentica (pizza, carne alla brace, burger, proposte vegetariane e tanti piatti da condividere) e uno spazio di ‘felicità’ giocosa – così Corrado Cavagnoli, titolare del Doppio Malto di Lucca–. E poi non si sta solo a tavola ma si può giocare a ping-pong, a biliardo, calcio balilla e a scacchi su una scacchiera gigante. Doppio Malto vuole essere un “posto felice” per tutti, adulti e bambini, un rifugio urbano dove ogni dettaglio è progettato per far star bene: dalle birre prodotte nel birrificio di proprietà in Sardegna, ad Iglesias, alle ricette pensate per essere condivise. Il menu è rassicurante quanto sorprendente, sfizioso e attraente. Ci sono i grandi classici come la carne alla brace, come l’amatissima Gigante, una bistecca di manzo argentino cotta alla perfezione e la scenografica Brace Mista per due“. Menù bambini fino a 10 anni gratuito ogni domenica a pranzo (fino al 28 settembre). Opportunità di impiego ancora aperte per figure di sala e cucina, anche part-time.