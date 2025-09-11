Comfidi, accordo con banco Bpm

Italia Comfidi e Banco Bpm hanno firmato una convenzione valida fino al 31 agosto 2026 che prevede la messa a disposizione di un plafond complessivo di 5 milioni di euro, con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito per le aziende associate del territorio toscano, nell’ambito di una collaborazione volta a offrire strumenti finanziari dedicati in particolare alle piccole e micro imprese.

In base all’accordo, si legge in una nota, Banco Bpm si impegna a riservare agli associati servizi di consulenza, prodotti e linee di credito a breve, medio e lungo termine per rispondere alle diverse esigenze di sviluppo delle aziende. L’entità dei benefici economici e le condizioni applicate saranno definite in relazione al merito creditizio e alle caratteristiche qualitative di ciascun associato, secondo le valutazioni autonome della banca. Italia Comfidi si impegna a sua volta a divulgare tra i propri iscritti le opportunità offerte dall’accordo, garantendo la massima trasparenza e correttezza nelle comunicazioni.

"La creazione di opportunità per la crescita del tessuto imprenditoriale locale è stato l’obiettivo che, con Banco Bpm, abbiamo perseguito nella creazione dell’accordo", dichiara l’ad Comfidi, Emilio Quattrocchi. "Siamo consapevoli delle sfide - commenta Marco Giorgio Valori, responsabile Direzione Tirrenica di Banco Bpm - che gli imprenditori devono affrontare quotidianamente: per questo vogliamo essere al loro fianco offrendo strumenti finanziari adeguati".