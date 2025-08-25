Lucca, rissa alle giostre: uomo armato di machete semina il panico

Lucca, 25 agosto 2025 - Una domenica sera che a Lucca doveva essere piacevole ha riservato momenti di paura, per lo scoppio di una rissa. Le volanti della Questura sono intervenute nella serata del 24 agosto nella zona delle giostre di piazzale Don Baroni dove si sta svolgendo la manifestazione “settembre Lucchese”. La segnalazione giunta alla polizia parlava di una rissa tra due gruppi di giovani. Nel dettagli, una volta giunti sul posto, a piazzale Don Baroni, i poliziotti hanno indagato su quanto avvenuto apprendendo che un cittadino srilankese aveva partecipato alla rissa mostrando un machete di cui si era disfatto subito dopo gettandolo sotto un camion.

I poliziotti hanno controllato e di fatto hanno rinvenuto l’arma mettendola sotto sequestro. A quel punto gli agenti hanno perquisito la casa del sospettato, dove hanno trovato una piccola quantità di sostanza stupefacente per uso personale. L'uomo a quel punto è stato denunciato in stato di libertà.