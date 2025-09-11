Rubano bancomat poi comprano vini e spumanti

Villafranca, 12 settembre 2025 – Un furto odioso ai danni di una donna fuori da un negozio, un modus operandi spesso ormai ricorrente. Stare in guardia è la prima regola, anche se a volte può non bastare.

Un uomo si è avvicinato e con fare ’amichevole’ ha ragguagliato una donna al parcheggio della sua macchina. «Guardi che le sono caduti dei soldi signora, ci sono a terra degli spiccioli», è quanto una pensionata nella mattinata di mercoledì scorso si è sentita dire da uno sconosciuto.

Che lei stessa ha poi definito «un signore di una certa età», all’uscita di un supermercato di Villafranca Lunigiana. L’anziana, che nel frattempo aveva già posato sul sedile della propria automobile la borsa con all’interno le sue cose ma soprattutto documenti e carta di credito, si è allora portata dall’altro lato del veicolo chinandosi per raccogliere le monete a terra.

Fatto questo, è poi tranquillamente ripartita con la sua macchina, solo che dopo poco si è accorta che la borsa era sparita. All’interno, vi erano circa 200 euro in contanti, il cellulare e – quello che è peggio – la carta di credito. Purtroppo accompagnata da un foglietto su cui era scritto il Pin per effettuare pagamenti e prelievi.

Nel frattempo però, i malviventi che con il “trucco degli spiccioli“ distogliendone l’attenzione avevano raggirato la pensionata, avevano già posto in essere la loro trappola criminale. Presso un bankomat di Filattiera, infatti, situato sulla nazionale 62 della Cisa, avevano fatto un prelievo sul conto della donna di 500 euro. Come ’anticipo’, dal momento che successivamente si erano poi diretti in quel di Pontremoli dove, presso un esercizio commerciale, si erano dati a spese pazze, sbizzarrendosi nella scelta dei prodotti da acquistare.

Parrebbe infatti si siano dedicati ad acquisti di livello in campo enologico, prendendo vini e spumanti blasonati. Oltre a una lunga serie di cibi e derrate di generi alimentari per la considerevole cifra di 1500 euro. Dunque, in tutto, la somma sale a duemila euro. Il telefonino cellulare, sarebbe invece stato ritrovato. Sul posto l’anziana derubata ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Villafranca e successivamente è andata a sporgere denuncia.

Roberto Oligeri