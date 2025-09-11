Ingegnere scomparso da luglio. Ricerche anche a Pian della Fioba

Proseguono le ricerche dell’ingegnere lucchese Daniele Lucchesi, 55 anni, scomparso il 26 luglio scorso sulle Alpi Apuane durante un’escursione. Sulla scorta delle informazioni prodotte dai sorvoli dei droni, la stazione di Massa del Soccorso Alpino procederà in questi giorni, quando le condizioni meteo lo consentiranno, a effettuare una perlustrazione sul versante di Pian della Fioba.

Intanto la stazione del Soccorso alpino di Querceta è stata impegnata nelle attività di bonifica di una zona impervia alle pendici dei canali che sono interessati dal tratto di sentiero chiamato Tacca Bianca. In questa operazione quattro tecnici, di cui uno sanitario, avevano l’obiettivo di risalire il canale per raggiungere l’apice di un bosco tramite tecniche di progressione su roccia e terreno misto. Il lavoro è stato ancora più complesso in quanto la strada di cava che permette di raggiungere il sito è stata interrotta da frane. Nonostante gli sforzi l’esito della ricerca è risultato negativo. La stazione di Querceta, nei prossimi giorni, insieme ai colleghi della Guardia di Finanza, prenderà in esame il tragitto del sentiero 140, Monte Altissimo e tratto del Vaso Tondo e Tacca Bianca per effettuare un lavoro di raccolta dati sulle celle che vengono agganciate dai telefoni.