Rieti: escursionista precipita sul Monte Elefante. Salvato con l’elisoccorso

Rieti, 23 giugno 2025 – Disavventura per fortuna a lieto fine per un escursionista originario di Foligno che è precipitato per alcune centinaia di metri lungo una cresta esposta tra Monte Elefante e Monte Brecciaro, nel gruppo montuoso del Terminillo, in provincia di Rieti. Ieri l'uomo stava percorrendo l'itinerario insieme a un compagno, anch'egli della provincia di Perugia, che appena ha visto l’amico precipitare ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo un tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, un medico ed un infermiere del 118. Allo stesso tempo, sono state attivate una squadra di terra del Soccorso Alpino Lazio e una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

L'escursionista, politraumatizzato, è stato individuato, raggiunto, stabilizzato e posizionato in barella grazie a specifiche manovre tecniche condotte dal personale specializzato. In seguito, è stato recuperato tramite verricello dall'elicottero e trasportato rapidamente al Policlinico Gemelli di Roma. Terminate le operazioni di recupero, le squadre di terra hanno accompagnato in sicurezza l'altro escursionista fino alla sua auto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.