La locomotiva a vapore sarà restaurata. Maxi finanziamento da 320 mila euro

Il Comune di Piazza al Serchio ha ottenuto un finanziamento di 320 mila euro per la riqualificazione e valorizzazione della ultracentenaria locomotiva a vapore 940-002 punto di riferimento per l’alta Garfagnana. "Un contributo importante per il nostro territorio – commenta il sindaco Andrea Carrari – ai fini del decoro urbano e la vivibilità. Un ringraziamento sentito alla Regione Toscana e al suo presidente Eugenio Giani per il contributo concesso e il sostegno concreto". La locomotiva 940-002, costruita nel 1922 presso le Officine Meccaniche di Milano e diventata poi dal 1978 il simbolo di Piazza al Serchio, che la ospita in uno spiazzo a ridosso di un splendido sprone roccioso, dov’è stata costruita anche una galleria, diventata l’alloggiamento della suddetta vaporiera. A Piazza al Serchio il monumento alla locomotiva a vapore 940-002 venne inaugurato con una grande manifestazione il 4 giugno 1978, organizzata dal Club Lucchese Amatori Ferrovia (Claf), aderente alla Federazione Italiana Modellisti e Amatori di Ferrovie, come ci ha ricordato nei giorni scorsi il geometra Enrico Turelli, che si è dichiarato felice del finanziamento per la riqualificazione della galleria e la zona adiacente.

Tale monumento fu voluto dall’allora Comunità Montana della Garfagnana e curato e realizzato dall’Amministrazione Comunale di Piazza al Serchio, con l’allora sindaco Renzo Ferri. In occasione dell’inaugurazione di questo monumento, il primo in Italia dedicato a una locomotiva, il Claf organizzò due treni con trazione a vapore che, provenienti l’uno da Pisa-Lucca e l’altro da La Spezia-Aulla, fecero confluire a Piazza al Serchio tanti appassionati turisti. Nell’occasione la locomotiva 940-002 fu affidata ufficialmente al Comune di Piazza al Serchio perché ne curasse la custodia a perenne e autentica testimonianza del benemerito servizio reso per lungo tempo dalla locomotiva nella Valle del Serchio e in Lunigiana, oltre a rappresentare una specie di santuario del vapore per gli appassionati della ferrovia.

Dino Magistrelli