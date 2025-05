Da lunedì treni regolari dopo la frana

Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pistoia-Porretta Terme, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Lunedì 19 maggio riprende la normale circolazione ferroviaria tra le due località. La circolazione era stata sospesa lo scorso 27 febbraio tra le stazioni di Piteccio e Valdibrana, a causa di una frana che aveva interessato per oltre sessanta metri, il terreno su cui poggiano i binari, provocandone il disallineamento e lo spostamento. Durante le attività di cantiere sono stati realizzati interventi per la messa in sicurezza del versante in frana attraverso: il consolidamento del rilevato ferroviario tramite resine, la realizzazione di paratie con micropali e cordoli in cemento armato, oltre a interventi finalizzati a migliorare il deflusso delle acque.

Contestualmente, lungo la linea – come spiega Rfi – sono stati svolti interventi di: manutenzione ordinaria all’armamento e agli impianti tecnologici di segnalamento e manutenzione straordinaria alle opere civili e alle gallerie, finalizzata al ripristino delle infiltrazioni di acqua e all’impermeabilizzazione. Il valore complessivo dell’intervento è di circa 4,5 milioni di euro e ha visto coinvolti 8 imprese fra appaltatori e subappaltatori, con l’impiego fino a 60 maestranze con vari mezzi di cantiere come: trivellatrici, escavatori, rullo compressore, caricatori, rincalzatrici e carrelli ferroviari. Il supporto tecnico e la supervisione dei lavori è stata garantita da circa 15 tecnici specializzati di Rfi. A seguito dei lavori svolti, per alcune settimane dopo la ripresa della circolazione, sarà istituita una riduzione di velocità nelle località interessate dai cantieri. Questo comporterà per alcuni treni in servizio l’allungamento dei tempi di viaggio di qualche minuto.