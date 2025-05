Interventi per la viabilità. Traffico 429 sotto la lente. Lavori su ponte Pesciola

"Abbiamo chiesto uno studio sul miglioramento delle condizioni di transito dei mezzi pesanti sulla vecchia 429, a partire dal tratto tra Granaiolo e Cambiano. E 654mila euro serviranno per un intervento sul ponte sulla Pesciola". Lo ha annunciato la sindaca Francesca Giannì, facendo così il punto in termini di viabilità e messa in sicurezza e potenziamento delle infrastrutture programmate d’intesa con la Città Metropolitana di Firenze che riguardano direttamente o indirettamente Castelfiorentino. Un piano che prevede oltretutto manutenzioni ordinarie a carico della Metrocittà per un milione di euro, per tutto l’anno solare in corso. È ovviamente la Sp429 a tenere banco: i 580mila euro stanziati dalla Città Metropolitana per opere manutentive annunciati un paio di giorni fa sulla regionale in questione sono una parte delle risorse che saranno investite sulla viabilità valdelsana. "Fra gli interventi già programmati e finanziati ci sono due milioni di euro per valutazioni sulla sicurezza ed opere sul viadotto Sp4 – ha proseguito Giannì – in aggiunta ad un milione per l’installazione di barriere di sicurezza lungo vari tratti delle principali arterie, ossia sulla Sr429, sulla Sp4 e sulla Sp46. Abbiamo inoltre portato avanti un tavolo di lavoro per la definizione della gestione delle strade sul capoluogo, a partire dal tratto tra il semaforo Ex-Shelbox e l’incrocio della lottizzazione di San Martino che sarà il primo tratto oggetto di verbale".

Sono stati previsti anche 75mila euro per la progettazione della ciclovia della Valdelsa che transiterà da Granaiolo, Cambiano e Petrazzi. E in cantiere ci sono anche 500mila euro per un adeguamento del tratto della Sp108 al Molino di Granaiolo, con l’obiettivo di interdire il transito mezzi pesanti sulla direttrice Fontanella – Cambiano. Proprio martedì scorso, tra l’altro, un tir era rimasto incastrato nel primo tornante fra Castelnuovo e Cambiano e per permettere le operazioni di ripristino della circolazione è stata chiusa al traffico la 108 (con la riapertura arrivata due giorni fa). Resta tuttavia apprensione per il futuro prossimo, alla luce della riduzione del 70% dei trasferimenti agli enti provinciali annunciata una settimana fa. "I tecnici della Metrocittà ci hanno preannunciato che il taglio operato dal governo sulla manutenzione delle strade arriverà già in questo anno di bilancio", ha concluso Giannì.

Giovanni Fiorentino