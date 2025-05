Note nei chiostri . Fabio Furìa apre la rassegna

EMPOLIÈ affidato a Fabio Furìa e al suo bandoneon (una particolare fisarmonica inventata da Heinrich Band) il concerto d’apertura della rassegna musicale "Note nei chiostri empolesi", promossa dall’associazione Il Contrappunto di Empoli con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze, con il sostegno del Ministero della Cultura e il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie. "Otto stagioni per un bandoneon" è il titolo dello spettacolo che si terrà domani sera alle 21.15 nel Chiostro di Santa Maria a Ripa in via della Repubblica a Empoli. Insieme a Furìa, compositore, arrangiatore e fra i più importanti bandoneonisti d’Europa, ad eseguire musiche di Vivaldi e Piazzolla ci saranno anche Ettore Pellegrino (maestro concertatore), violinista dalla carriera internazionale ma anche direttore artistico dal prestigiosissimo curriculum, e l’Orchestra Ico Suoni del Sud, che fra le molteplici collaborazioni vanta anche quelle con musicisti come Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bakalov. La prossima data da segnare sul calendario è quella del 12 giugno, sempre al chiostro di Santa Maria a Ripa, con Fabrizio Meloni (clarinetto) e l’Orchestra Il Contrappunto. Poi, il 16 e il 23 giugno l’Orchestra Ferruccio Busoni accompagnerà prima Angela Camerini (flauto) e Annalisa De Santis (arpa) al Chiostro degli Agostiniani e poi Giulio Clementi (trombone) di nuovo a Santa Maria a Ripa.Il primo appuntamento di luglio, il 3 sempre a Santa Maria a Ripa, vedrà invece protagonista la chitarra di Federico Piccioli, mentre il 6 lo stesso chiostro ospiterà l’opera "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo per la regia di Rosemarie Danziger, con i solisti della Greve Opera Academy, il Coro del Teatro Garibaldi e l’Orchestra da Camera di Greve in Chianti. Il 14 si prosegue nel chiostro della Collegiata di Sant’Andrea con l’Ensemble Baroque Lumina. Si chiude il 31 luglio al chiostro di Santa Maria a Ripa con Eliot Fisk (chitarra), Raquel Fisk (pianoforte) e l’Orchestra Ferruccio Busoni. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.