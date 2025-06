Mostra del Chianti al via: "Nove giorni per conoscere i produttori e la comunità"

La 67esima edizione della Mostra del Chianti è iniziata con l’emozione del corteo da piazza Machiavelli con la giunta comunale, il Gruppo Novecento e le Contrade storiche (Cappella, Fontanelle, Fornace, Mura, Pozzo) e i loro capitani in prima fila, accompagnati dalla Nuova Filarmonica Amedeo Bassi e dai bambini del gruppo "I Montegufetti" fino a Piazza del Popolo dove è avvenuto il taglio del nastro. Di fronte al Palazzo Comunale, il premio del torneo delle Contrade è stato posto nelle mani del sindaco Alessio Mugnaini con la successiva consegna degli stendardi ai capitani delle Contrade prima del discorso inaugurale di Mugnaini che ha parlato della prima Mostra del Chianti senza Remo Mazzoni, animatore della comunità montespertolese, al quale sarà dedicato mercoledì 4 Giugno il Premio Sportivo alla Memoria. "La nostra festa racconta il nostro vino e il lavoro delle nostre aziende agricole – ha detto Mugnaini – che ringrazio di cuore per la fatica che faranno in questi nove giorni di festa".

Una kermesse ricca di appuntamenti e novità, con il vino protagonista ma anche musica, arte e tradizioni che animeranno la settimana montespertolese. Ogni giorno si potranno degustare le specialità gastronomiche ai numerosi stand delle associazioni locali, tra i quali uno interamente gluten free, assistere alle sfide dei giochi delle Contrade storiche e ammirare le mostre d’arte dislocate per le vie del centro storico tra cui la quella fotografica personale "E fu sera e fu mattina" di Valter Bernardeschi al Loft 19 oltre ai laboratori degli allievi e allieve del corso di pittura di Rita Pedullà al Centro Culturale "Le Corti", con le collettive "Segno, pittura e cuore" e "Segno, colore e cuore".

Ma anche raduni di veicoli d’epoca quali Bacco2ruote e Bacco e Motori, spazi dedicati alla riflessione e all’impegno civile come la "Bisteccata della Solidarietà" e la celebrazione della Festa della Repubblica con la consegna della Costituzione ai neodiciottenni. La sfilata storica ispirata alla civiltà contadina sarà protagonista con il Gruppo Novecento. "In questa settimana però raccontiamo Montespertoli e i suoi vini in tutte le loro sfumature – ha aggiunto Mugnaini - ogni giorno avrete modo di incontrare produttori, di conoscerli e ascoltare il lavoro che fanno, quello che alla fine finisce in un calice e nelle bottiglie". Tra le novità di questa edizione, il Gourmet Tour in e-bike, un’esperienza unica, con i partecipanti che si immergeranno nei tipici paesaggi e borghi locali soffermandosi presso le cantine per le degustazioni. In piazza del Popolo invece i vini locali si potranno sorseggiare con il servizio "vino al tavolo", che permetterà di ordinarli direttamente da smartphone. Gli stand gastronomici e i corner delle aziende vitivinicole saranno aperti tutti i giorni dalle 18 alle 24, il sabato dalle 17.30 alle 2. e la domenica dalle 10 alle 1.

Paolo Sirigatti