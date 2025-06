Castelfiorentino. Ecco il premio per le Arti

"L’illusione della conoscenza: l’immagine fotografica fra libertà e controllo". Questo il tema della quinta edizione di "Raccont’arti - Premio Castelfiorentino per le arti", concorso promosso dalla Banca Cambiano 1884 SpA - Ente Cambiano Scpa, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Un premio internazionale, a partecipazione gratuita, rivolto alla fotografia contemporanea e ai suoi nuovi linguaggi, che sta incontrando un consenso sempre più ampio come testimoniano gli oltre 700 partecipanti dello scorso anno.

Due le sezioni in cui è articolato: Open per maggiorenni e Studenti per gli allievi di fotografia in Università, Accademie e Scuole. I progetti fotografici singoli e collettivi dovranno pervenire a partire da martedì prossimo e fino al 27 ottobre 2025 (le modalità di iscrizione sono reperibili dal sito premiocastelfiorentino.it). La premiazione si terrà il 29 Novembre alle 17 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino e sarà seguita dalle mostre dei lavori premiati presso il Centro Culturale Cambio e l’ex Oratorio di San Carlo Borromeo.

Oltre ai vincitori, saranno selezionati ed inseriti in una short list, 4 progetti per ognuna delle due categorie di concorso. La giuria è composta da artisti, fotografi, curatori ed insegnanti quali Vittore Buzzi, Giorgio Di Noto, Serena Nocentini, Michele Palazzi, Chiara Ruberti e Federica Sasso (vincitrice della passata edizione). Il progetto del vincitore Open diventerà parte della Collezione d’Arte dell’Ente Cambiano e della Banca Cambiano 1884.

Da quest’anno, infine, si aggiunge il concorso amatoriale "Cambiarti – Volti e Paesaggi Toscani" che si rivolge a tutti gli appassionati di fotografia, di ogni età, perché raccontino la Toscana attraverso un massimo di tre scatti. Ogni fotografia dovrà ritrarre un paesaggio significativo o il volto di un abitante, restituendo il legame con la terra, la sua bellezza, le trasformazioni nel tempo e la complessità culturale del territorio. In questo caso le iscrizioni sono possibile fino al prossimo 20 ottobre.