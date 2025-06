Dal digitale all’ambiente. La formazione aperta a tutti e a costo zero. I corsi nelle biblioteche

Dal benessere al digitale, alla linguistica, globalizzazione, consumi, comportamento e tanto altro. La Rete REA.net - Biblioteche lungo l’Elsa e l’Arno annuncia l’avvio del progetto "REAlizza il futuro - Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net", un’iniziativa dedicata alla promozione dell’educazione permanente dei cittadini maggiorenni. Grazie alla collaborazione delle tredici biblioteche aderenti alla rete (Empoli capofila del progetto, a seguire Castelfiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Santa Croce Sull’Arno, Vinci), verranno offerti corsi di formazione diversificati e mirati a soddisfare i fabbisogni del territorio in ognuna della sedi. Il progetto – finanziato dalla Regione Toscana – si articola in diverse aree tematiche, tra cui: competenze Digitali: 83 percorsi formativi per favorire e potenziare le competenze digitali dei cittadini; competenze linguistiche: 45 percorsi formativi per favorire e potenziare le competenze linguistiche; competenze Trasversali e di Cittadinanza: 74 percorsi di literacy, 61 percorsi di cittadinanza globale, 76 percorsi per il benessere dei cittadini

Un’attenzione particolare – viene spiegato – sarà dedicata all’inclusione delle persone con disabilità, alla non discriminazione, alla promozione delle pari opportunità e della parità di genere, in linea con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Il ventaglio delle opportunità è ampissimo. Nell’area benessere ci sono corsi di alimentazione naturale e consapevole, educazione alimentare per lo sport, potenziare la memoria e promuovere l’invecchiamento attivo, la prevenzione delle malattie cardiovascolari, educazione alimentare per tutte le età, pet therapy. Nel settore literacy ci sono corsi sulla biblioteca come fonte di informazione, leggere e comprendere le bollette, fact checking, leggere e comprendere gli atti della pubblica amministrazione. Per la linguistica corsi di lingua inglese parlato e scritto livello A1- A2. Nel digitale ancora ampie possibilità con corsi di digital family (educazione digitale per la famiglia), Intelligenza artificiale (cos’è e come si può usare nella vita quotidiana), uso del computer e dispositivi elettronici (smartphone, tablet, e-book reader, ecc), sicurezza online (phishing, vendite fraudolente, furti d’identità e credenziali), notizie false (fake news) - come riconoscerle. Molto interessanti le proposte sul fronte di grandi tematiche del nostro tempo come globalizzazione, consumi, comportamento: gestione consapevole dei consumi, l’agenda 2030 e il cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, crescita economica e sostenibile, rispetto delle diversità (inclusione, parità di genere e difesa dei diritti umani), trasparenza della pubblica amministrazione.

Il calendario prevede corsi a giugno e luglio, e la lista completa degli appuntamenti e delle attività è disponibile sul sito, oppure contattare le biblioteche aderenti alla Rete REA.net (ai numeri 0571/757948 oppure 0571/757841). Per l’iscrizione ai corsi è necessario scrivere per email al seguente indirizzo: [email protected] con oggetto: "Corso (nome del corso) Nome partecipante". L’email dovrà pervenire almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso prescelto. L’intero progetto è finanziato, appunto, dalla Regione nell’ambito degli interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne realizzati dalle Reti documentarie locali (biblioteche e archivi) per il triennio 2024-2026. L’elenco completo con le date su: http://reanet.empolese-valdelsa.it.