Iniziative e musica sulle rive dell’Arno

Anche per il 2025 tornerà "La Nave" tra Limite e la Tinaia per collegare le sponde dell’Arno. Lo ha lasciato intendere l’amministrazione remiera a proposito di un evento ormai diventato fra i simboli dell’arrivo dell’estate, fra Empoli e Capraia e Limite. Si tratta del servizio di traghetto che fa la spola fra le due rive dell’Arno, divenuto una tradizione estiva a seguito della dismissione (avvenuta negli anni ‘70) del ’navalestro’ che decenni fa univa Capraia e Limite a Empoli.

L’amministrazione remiera intende promuovere anche quest’anno iniziative sulla sponda del fiume e proprio nei giorni scorsi ha lanciato un appello ai commercianti interessati a prendere parte al progetto. "Come Comune di Capraia e Limite, insieme alla Pro Loco di Capraia e Limite e in collaborazione con la Società Canottieri Limite 1861 – ha fatto sapere il vicesindaco Antonini (nella foto) - abbiamo chiesto in questi giorni a circoli, bar, ristoranti di Capraia e Limite di darci la disponibilità per delle serate, tra giugno e luglio, di musica in mezzo all’Arno ed apericena e bar sulla sponda. Per vivere a pieno il rapporto della comunità col fiume e le sue sponde".

Per quel che riguarda La Nave, il servizio dovrebbe cominciare come di consueto nella seconda metà di giugno, per protrarsi fino a settembre (tre giorni a settimana con tutta probabilità, focalizzandosi soprattutto sul week-end). E su queste basi, nelle prossime settimane sarà reso noto il programma degli eventi del quale la barca sarà protagonista insieme all’Arno.