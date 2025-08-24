Auto brucia in un garage, vigile del fuoco colto da malore durante l’intervento

Le misure che servono

24 ago 2025
REDAZIONE EMPOLI
Danni anche ai box vicini e agli appartamenti sovrastanti. E’ successo stamani a Castelfiorentino

L'intervento dei vigili del fuoco a Castelfiorentino

Castelfiorentino (Firenze), 24 agosto 2025 – Paura nella mattina di domenica a Castelfiorentino, in via Vincenzo Bellini, per un incendio in un garage: a bruciare era un’auto, ma il problema principale erano i fumi della combustione che avevano invaso sia i garage che il vano scale che porta agli appartamenti soprastanti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelfiorentino e di Empoli, che hanno spento l’auto in fiamme. I vigili del fuoco hanno rilevato danni da irraggiamento e da fumi anche ai garage confinanti; è iniziata poi la valutazione di eventuali danni agli appartamenti sovrastanti.

Paura anche per il malore accusato da uno dei vigili del fuoco intervenuti, durante le fasi iniziali delle operazioni di soccorso; è stato affidato al personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti.

