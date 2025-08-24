Sotto le stelle. Il cinema estivo è al rush finale

Ultima settimana di proiezioni nel comune di Empoli per la rassegna itinerante "Cinema sotto le stelle", realizzata da Arci Empolese Valdelsa e Arci Valdarno Inferiore con il contributo del Comune di Empoli. Si parte domani sera al circolo Arci Cascine Garibaldi in via Antonio Meucci con "Raya e l’ultimo drago", film di animazione diretto da Carlos Lopez Estrada e Don Hall.

Mercoledì poi ci si trasferisce nel giardino della Rems del Pozzale con un classico: "In principio erano le mutande", tratto dal romanzo di Rossana Campo con la regia di Anna Negri. Una commedia romantica con Teresa Saponangelo, Stefania Rocca, Bebo Storti, Filippo Timi e Monica Scattini. Questo sarebbe dovuto essere l’ultimo appuntamento, ma la programmazione si concluderà in realtà venerdì prossimo 29 agosto con il recupero della proiezione di "Il colore viola", rinviato per allerta meteo mercoledì scorso. Il luogo sarà sempre il circolo Arci Sant’Andrea in via Senese Romana. Si tratta di un musical drama con Fantasia Barrino per la regia di Blitz Bazawule. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15.

Triplo anche l’appuntamento settimanale al grande schermo di via Giro delle Mura a Montelupo. Martedì prossimo apre "La Trama Fenicia", poliziesco drammatico firmato da Wes Anderson con tra gli altri Benicio Del Toro, Tom Hanks e Scarlett Johansson, recupero di mercoledì scorso.

Il 27 agosto sarà poi la volta di "L’Orchestra Stonata", commedia francese di Emmanuel Courcol con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Ludmila Mikaël, Jacques Bonnaffé e Sarah Suco, mentre giovedì 28 agosto sarà la volta di "30 Notti con il mio Ex", commedia italiana diretta da Guido Chiesa con protagonisti Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti. Ogni proiezione inizierà alle 21.30.

Allo stesso orario all’Arena estiva di Palazzo Pretorio a Certaldo domani e martedì sarà ancora possibile guardare il film di animazione "Troppo Cattivi 2", sequel di "Troppo Cattivi" che vede protagonisti un’insolita compagnia di antieroi che questa volta uniscono le forze per provare a condurre una vita onesta.

Si.Ci.