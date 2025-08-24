Gaber per ripensare i temi universali

Un omaggio intenso a uno dei più grandi protagonisti della canzone-teatro italiana chiuderà martedì prossimo il sedicesimo Festival della musica suonata di Montaione, ideato e realizzato dal maestro montaionese Stefano Montagnani. Alle 21.30 nella consueta suggestiva piazza Branchi arriva infatti "Una Razza in Estinzione - Tributo a Giorgio Gaber" con la Bube’s band. Sul palco sotto le stelle saranno protagonisti Claudio "Bube" Iannuzzi (attore, voce e chitarra, nella foto), Giulio Ramacciotti (pianoforte, tastiere e programmazioni), Francesco Terribile (basso) e Samuele Boscagli (batteria).

Il pubblico sarà trasportato nell’emozionante universo artistico di uno dei più grandi cantautori italiani. Lo spettacolo, che mescola il teatro canzone con la riflessione sociale e politica, offre un’esperienza unica, capace di far rivivere le parole e le canzoni di Gaber in modo inedito e coinvolgente. Questo tributo vuole rendere omaggio alla sua figura, portando sul palco le sue riflessioni più intime e le sue canzoni più iconiche. Un’opera che non solo celebra l’eredità di Gaber, ma invita il pubblico a pensare e mettersi in discussione. L’obiettivo è ricordare e riportare alla luce i temi universali che ancora oggi risuonano con forza. L’ingresso è gratuito (prenotazioni al numero 334 7263852).