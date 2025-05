Visita nell’area naturale Arnovecchio

EMPOLISi chiude domani il cartellone "Due stagioni per l’Ambiente", con l’ultimo appuntamento dalle 9 alle 11 nell’oasi naturale protetta Arnovecchio con la visita a tema "Suoni e colori: uccelli e fiori di stagione". Un’occasione per conoscere meglio la fauna e la flora dell’oasi in compagnia di una guida ambientale. In questo periodo i rami degli alberi sono animati dai canti di colorati uccelli migratori come il Rigogolo che, dopo aver passato l’inverno in Africa, è venuto a nidificare alle nostre latitudini. Sul lago un altro ospite coloratissimo è il Martin pescatore, arancione e blu-turchese dai toni metallici: con un po’ di fortuna si può osservare mentre sul posatoio aspetta di tuffarsi in acqua per catturare pesciolini e altre piccole prede. Ci sarà anche l’opportunità di scoprire le fioriture primaverili, dalle specie più comuni come l’Iperico a quelle più rare ed interessanti come l’Orchidea piramidale, e le farfalle multicolori che approfittano del nettare offerto dai vari fiori. La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione a Legambiente Empolese-Valdelsa, inviando una email all’indirizzo [email protected] con un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico (fondamentale portarsi il binocolo). A maggio e giugno l’area naturale è aperta il sabato (16-19) e la domenica (9-12). Accesso libero.