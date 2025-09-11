La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieIncidente FirenzeBambina mortaIndagati politici FdIDiretta maltempoNubifragio all'Elba
Acquista il giornale
CronacaImportante il controllo micologico. Solo dopo l’Asl rilascia il certificato
11 set 2025
FIORELLA CORTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Importante il controllo micologico. Solo dopo l’Asl rilascia il certificato

Importante il controllo micologico. Solo dopo l’Asl rilascia il certificato

Raccogliere funghi è sicuramente un’attività particolarmente entusiasmante e appassionante a contatto con la natura , ma esistono delle regole ben...

È obbligatorio utilizzare contenitori rigidi e areati, mai sacchetti di plastica, e non si possono usare rastrelli o altri strumenti dannosi per il micelio foto Borghesi

È obbligatorio utilizzare contenitori rigidi e areati, mai sacchetti di plastica, e non si possono usare rastrelli o altri strumenti dannosi per il micelio foto Borghesi

Per approfondire:

Raccogliere funghi è sicuramente un’attività particolarmente entusiasmante e appassionante a contatto con la natura , ma esistono delle regole ben precise alle quali devono attenersi anche i cercatori occasionali. Intanto, è necessario avere l’autorizzazione della Regione Toscana, mentre la raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali sia permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta. È obbligatorio utilizzare contenitori rigidi e areati, mai sacchetti di plastica, e non si possono usare rastrelli o altri strumenti dannosi per il micelio, mentre il limite di raccolta è di 3 kg a persona al giorno, che sale a 10 per i residenti nel Comune interessato, salvo che per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali. É, inoltre, vietata la raccolta di esemplari la cui dimensione sia inferiore a quattro centimetri per i porcini, e di due centimetri per l’Hygrophorus Marzuolus e per il Lyophyllum gambosum. Ricordarsi anche come sia essenziale il controllo micologico, per evitare intossicazioni o avvelenamenti. Il certificato viene rilasciato gratuitamente dall’ASL e garantisce che i funghi raccolti siano sicuri per il consumo.

Fio. Co.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbienteAgricoltura