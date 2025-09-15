Funghi, la guida per cercatori responsabili. Le dieci regole dei vigili del fuoco per avventurarsi sicuri nei boschi

Lucca e Versilia, 16 settembre 2025 – Sta tornando l’autunno e, con esso, la stagione di scampagnate e gite, tra i monti, alla ricerca di funghi. Un’attività sempre più praticata e che si accompagna, immancabilmente, con l’attività, da parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco, di soccorso di appassionati e, in alcuni casi, esperti fungaioli che, nonostante questo, finiscono per perdere l’orientamento, sottovalutando i pericoli del bosco. E proprio per questo, invitando tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, proprio il comando dei vigili della provincia di Lucca, ha dato vita alle “10 regole per non trasformare una passeggiata nei boschi in un’emergenza“, un vademecum, “del cercatore di funghi responsabile“, in dieci punti, da seguire prima di inoltrarsi tra i boschi.

1 “Non andare mai da soli”, scrive il comando al primo punto, ma essere sempre preferibilmente in due, o avvisare un familiare o un conoscente della destinazione e dell’orario di rientro previsto.

2 “Portate con voi il cellulare o uno strumento GPS dedicato”, verificando che sia carico prima di partire e corredandolo da “powerbank“ senza però fare su esso esclusivo affidamento per il segnale che può essere assente o debole.

3 “Utilizzate app di geolocalizzazione”, per inviare la propria posizione in caso di emergenza e per registrare il percorso fatto e seguirlo a ritroso.

4 “Seguite sempre i sentieri tracciati”, riducendo al minimo scorciatoie o deviazioni improvvisate.

5 “Indossate abbigliamento e calzature adeguate”, come scarpe da trekking, abiti visibili e resistenti utili per affrontare il terreno spesso impervio e per amici e soccorritori, nell’individuazione in caso di smarrimento.

6 “Portate con voi una piccola dotazione di sicurezza”, per esempio un fischietto, acqua e una coperta termica, elementi che possono farela differenza in caso di imprevisti e, soprattutto, una fonte luminosa, fondamentale nel caso si venga colti dal buio.

7 “Rispettate gli orari”, evitando di entrare nel bosco nel tardo pomeriggio e rientando sempre con largo anticipo rispetto al tramonto.

8 “Conoscete il territorio”, informandosi prima sulla zona interessata per evitare dirupi, crepacci o pendii coperti dalle foglie, spesso causa di cadute infortunanti.

9 “In caso di smarrimento, non fatevi prendere dal panico”, ma cercare di ricordarsi l’ultimo punto certo passato e chiamare il 112 fornendo più dettagli possibili sulla posizione.

10 “Collaborate con i soccorsi”, e i vigili del fuoco che, in caso di richiesta, verranno attivati per la ricerca, segnalando, tempestivamente, il mancato rientro del “fungaiolo“, sia da parte della famiglia che dei conoscenti.