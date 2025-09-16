Ancora star a Lucca Film Festival. L’attore Malcolm McDowell sarà premiato e porterà “Caligola“

Grande attesa al Lucca Film Festival per l’attore Malcolm McDowell che il 24 settembre sarà ospite della ventunesima edizione della manifestazione, che si terrà in città – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – dal 20 al 28 settembre 2025, con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L’attore inglese, che nel 1971 impersonò l’iconico personaggio di Alex in Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, riceverà – mercoledì 24 settembre – sul palco del Cinema Astra – il Premio alla Carriera e presenterà la versione ricostruita da Thomas Negovan dalla sceneggiatura di Gore Vidal, del film Caligola: The Ultimate Cut, accompagnato dall’artista internazionale Hershey Felder, in collaborazione con FirenzeOnStage. Il film, che sarà presentato in versione originale con sottotitoli in italiano, racconta della salita al trono – dopo l’assassinio di Tiberio (Peter O’Toole) – del giovane Caligola (Malcolm McDowell), che trascina l’Impero Romano in una spirale di violenza, lussuria e follia. Uscito nel 1980, Caligola è rimasto celebre per la sua travagliata lavorazione e per lo scandalo suscitato all’epoca: divergenze artistiche e riduzioni produttive ne hanno fatto un caso, tanto quanto controverso.

Oltre quarant’anni dopo, Thomas Negovan ne propone una nuova versione, The Ultimate Cut: un’opera completamente ricostruita, senza ricorrere a un singolo fotogramma del film originale, che restituisce forza agli attori (tra cui una splendida Helen Mirren nei panni della moglie dell’Imperatore) e offre uno sguardo inedito sulla follia dell’Imperatore.

Malcolm McDowell, che prima di diventare il protagonista del cult Arancia Meccanica aveva già recitato in film quali Se... per la regia di Lindsay Anderson (1968) e Caccia sadica, diretto da Joseph Losey nel 1970, ha lavorato, nella sua lunga carriera anche per registi del calibro di Blake Edwards, Robert Altman, Hugh Hudson, Rob Zombie, Michel Hazanavicius e Jay Roach, recitando anche in film italiani quali Mortacci, per la regia di Sergio Citti (1989), Maggio musicale, diretto da Ugo Gregoretti nel 1989 e Cuori estranei, diretto da Edoardo Ponti nel 2002.

Candidato al Golden Globe nel 1972 come Miglior attore in un film drammatico per Arancia meccanica, nel 2005 ha vinto un Nastro d’Argento Europeo per il film Evilenco, diretto da David Grieco. Il 16 marzo 2012 gli è stata inoltre conferita una stella al 6714 dell’Hollywood Boulevard sulla Hollywood Walk of Fame, nella categoria Motion Pictures.

Laura Sartini