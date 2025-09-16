Primo annuncio del Summer 2026. Sugli spalti in esclusiva “Jamiroquai“

Lucca Summer Festival apre ufficialmente il sipario sull’edizione 2026 con un annuncio di straordinario rilievo: Jamiroquai, una delle band più iconiche della scena mondiale, sarà protagonista sul palco dell’Area Mura Storiche di Lucca sabato 4 luglio, per l’unica data italiana del tour.

Dopo il successo dell’ultima edizione, il Festival sceglie di inaugurare il proprio cartellone con un nome che ha segnato la storia della musica contemporanea. Guidati dal carismatico Jay Kay, i Jamiroquai hanno saputo creare un sound unico e riconoscibile, mescolando funk, soul e acid jazz in una formula che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 30 milioni di dischi venduti e hit intramontabili come Virtual Insanity, Cosmic Girl e Deeper Underground, i Jamiroquai sono sinonimo di energia, groove e spettacolo.

Il live di Lucca si annuncia come un evento memorabile, capace di accendere l’estate italiana e di confermare il Lucca Summer Festival come una delle rassegne più prestigiose a livello internazionale. Riconosciuti come esponenti del funk e della scena acid jazz londinese, i Jamiroquai sono autori di una musica dalle contaminazioni soul anni settanta, disco music e dance. Molti sono soliti riconoscere nella voce del cantante Jay Kay una grande somiglianza con quella di Stevie Wonder.

E anche per il 2026 R101 si conferma radio partner del Lucca Summer Festival e festeggia l’annuncio del primo grande artista con un regalo speciale per gli ascoltatori: una presale esclusiva dalle ore 10 del 18 settembre E alle 11 del 19 settembre.Per accedere basterà registrarsi sul sito Il sistema antispam (Libraesva ESG) ha rilevato un possibile tentativo di phishing dal link “t.contactlab.it” www.ticketone.it/r101. La vendita generale dei biglietti aprirà alle ore 12.00 del 19 settembre su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

L.S.