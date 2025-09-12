Fungaioli dispersi, è caos: altre 2 persone recuperate. 10 casi in 7 giorni in provincia di Pistoia

Pistoia, 12 settembre 2025 – La psicosi per i funghi diventa un caso, con diversi fungaioli che negli ultimi giorni si sono smarriti alla ricerca dei porcini in particolare, che quest’anno sembrano conoscere un’annata d’oro. Con delle “buttate” ovvero delle nascite, come si dice in gergo, particolarmente floride. Le persone si spingono nel folto della campagna. Ma poi non riescono a ritrovare la strada di casa.

Accade anche nella giornata di venerdì 12 settembre. Due le persone ultrasettantenni che non hanno fatto ritorno a casa. Erano partite con la loro ricerca di funghi nella zona di Piteglio, in provincia di Pistoia, ma non sono tornate.

E’ scattato l’allarme, con i vigili del fuoco che sono scesi in campo per le ricerche con un posto avanzato di coordinamento. Alla fine, all’imbrunire, sono fortunatamente state trovate in buona salute. Nella giornata di giovedì 11 erano state, sempre in provincia di Pistoia, la zona più battuta dai fungaioli, ben tre le richieste di intervento per persone che non erano tornate a casa e che poi sono state rintracciate disperse in campagna. In un intervento coordinato tra Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, 118 e Soccorso Alpino. I casi si moltiplicano, sia perché i fungaioli perdono l’orientamento, sia perché si addentrano in zone impervie senza vestiario o scarpe adeguate.

"Dalla settimana scorsa – dicono i vigili del fuoco – sono circa dieci gli interventi per questa tipologia di casi tra cui il recupero di una persona deceduta. Nonostante gli inviti alla prudenza ed al rispetto delle regole d parte di tutti i soggetti coinvolti pare riproporsi una stagione difficile come lo scorso anno”.