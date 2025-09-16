Il gioioso Mottettone dei “record“. Il maestro Bacci: ’Grande emozione’

LUCCAE’ arrivato dritto al cuore di ogni lucchese e non solo, lo straordinario "Mottettone delle campane" di monsignor Emilio Maggini, eseguito per la Santa Croce. Una composizione gioiosa, sintonizzata con l’anno giubilare. "E’ stata un’emozione incredibile quella di veder entrare in Cattedrale fiumi di fedeli anche nell’occasione del Pontificale di domenica – così il direttore Luca Bacci –. Il ritorno del Volto Santo, vestito di questa nuova luce, evidentemente ha stimolato la voglia di esserci, di partecipare. E il Mottettone forse stavolta più che mai è arrivato alle persone per ciò che veramente è: la più alta preghiera rivolta al Volto Santo. Tanto è vero che alla fine dell’esecuzione come direttore non mi rivolgo al pubblico perchè gli applausi non sono per me ma per il Volto santo". Un’esecuzione magistrale, quella eseguita dalla Cappella Santa Cecilia assieme al Coro del Duomo di Castelnuovo di Garfagnana. Con loro: Maicol Pucci e Luca Lencioni alle trombe, Federica Martinelli alle campane tubolari e Giulia Biagetti all’organo. “In totale a eseguirlo erano 86 cantori, un record legato all’anno del Giubileo e del Volto Santo“.

A immergere nell’autentica atmosfera della Santa Croce anche i primi e secondi Vespri eseguiti come il pontificale dalla Cappella musicale Santa Cecilia, all’organo Giulia Biagetti. “Sono stati momenti magici - sottolinea il maestro Luca Bacci che ha diretto ogni esecuzione – e francamente mi hanno particolarmente colpito, e lo ringrazio ancora, le parole del sindaco Pardini che mi ha detto che con queste musiche onoro la città. Il complimento più grande che potesse rivolgermi“. “Ho scelto questo brano perchéè essendo nell’anno giubilare è quello che richiamava i pellegrini a recarsi in chiesa per pregare, con la giocia espressa al massimo dalle campane, dal testo, dall’organico e dal suono delle trombe“. In libreria anche il volume di Fabrizio Guidotti "Salve Crux. Il “mottettone” di Santa Croce nella tradizione musicale lucchese" che ne ricostruisce la storia che, oggi più che mai, è presente.

Laura Sartini