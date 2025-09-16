“Agire contro l’overtourism“. Ilaria Vietina propone una strada

Lucca e l’overtourism: ecco il fallimento delle politiche della destra lucchese: se ne dice convinta la lista di opposizione Lucca è un grande noi che in consiglio è rappresentata da Ilaria Vietina e che guarda con nostalgia alla gestione passata della risorsa turistic proponendo soluzioni per il futuro. "Negli anni passati – si legge in una nota – Lucca ha conosciuto uno sviluppo turistico importante (l’amministrazione Fazzi ne pose le basi, proseguendo poi con Favilla e Tambellini) ma equilibrato: i visitatori erano accolti in una città che rimaneva vivibile e i residenti continuavano a essere il cuore pulsante del centro storico e delle frazioni. Le sfide del turismo non mancavano, ma venivano affrontate con attenzione, mantenendo un dialogo costante con le realtà cittadine e con la ricerca di un bilanciamento tra attrattività e qualità della vita".

Negli ultimi tre anni, con l’amministrazione Pardini, secondo la lista di opposizione, la situazione è cambiata radicalmente. "Il turismo – prosegue la nota – non è più regolato, ma lasciato crescere senza controllo. Gli affitti brevi hanno invaso il mercato immobiliare, spingendo fuori residenti e studenti; gli eventi si moltiplicano senza pianificazione, congestionando la città; le attività commerciali tendono a uniformarsi, cancellando le botteghe artigiane e impoverendo il tessuto sociale; strade e piazze si trasformano in spazi turistici dominati da tavolini e consumazioni veloci. È il trionfo della quantità sulla qualità, con numeri esibiti come trofei ma senza considerazione per gli effetti negativi".

Secondo “Lucca è un grande noi“ non si è fatto nulla per correggere la rotta. Mentre la narrazione sventola dati record che fanno la fortuna di poche categorie cresce la sofferenza quotidiana dei cittadini: affitti insostenibili, traffico caotico, servizi sotto pressione, crescente insicurezza, mancanza di decoro e un forte senso di estraneità nella propria città. Lucca, patrimonio di cultura e comunità, rischia di trasformarsi in un "luna park" turistico dove i residenti sono ridotti a comparse estranee". "La destra lucchese – prosegue la nota – ha scelto di sacrificare i cittadini sull’altare del turismo senza regole. Lucca oggi è in preda a una metamorfosi: da città abitata a città-vetrina. E il fenomeno non è solo urbanistico o immobiliare, ma culturale. Una città che misura il successo solo in arrivi e pernottamenti senza tener conto della qualità della vita e della sostenibilità sociale, smarrisce la sua missione primaria: essere luogo di vita per i suoi residenti. Oggi Lucca sembra appartenere più ai turisti che ai suoi abitanti, preoccupa la perdita di relazioni, abitudini quotidiane e vita di comunità che animavano le strade e le piazze".

Ecco le ricette proposte per invertire la rotta: "Servono visione e il coraggio politico di non indietreggiare di fronte agli interessi economici di alcune categorie: regolare gli affitti brevi con limiti chiari. Incentivare gli affitti a lungo termine con sgravi fiscali. Ridurre la quantità di eventi e puntare sulla qualità, evitando che il centro storico diventi un luna park. Tasse di soggiorno diversificate con aumento durante i periodi di picco e riduzione nei periodi di minor affluenza. Investimento degli incassi della tassa di soggiorno (oltre 7 milioni di euro dal 2023 al 2025) in opere strutturali e servizi alla cittadinanza. Promozione di destinazioni alternative in aree meno conosciute per redistribuire i flussi turistici. Investimenti su turismo lento che promuove rispetto del territorio e conoscenza di storia e cultura. Tutela del commercio locale. Forte contrasto all’abusivismo. Controlli e rispetto della legalità, dalla concorrenza sleale all’ingombrante occupazione del suolo pubblico, dal decoro alla sicurezza. Partecipazione reale dei cittadini nelle scelte urbanistiche e turistiche. Uso di tecnologie intelligenti per monitorare i flussi e programmare in modo proattivo, non emergenziale. L’overtourism non è una fatalità, ma una scelta politica".