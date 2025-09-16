L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Lucca
Cronaca“Agire contro l’overtourism“. Ilaria Vietina propone una strada
16 set 2025
FABRIZIO VINCENTI
Cronaca
“Agire contro l’overtourism“. Ilaria Vietina propone una strada

“Regolare gli affitti brevi, meno eventi ma di qualità, tutela del commercio locale, tassa di soggiorno diversificata“

Grandi flussi turistici in città,. ma dietro l'angolo si teme che il fenomeno sfoci nel cosiddetto "overtourism", capace di trasformare in peggio i centri storici

Grandi flussi turistici in città,. ma dietro l’angolo si teme che il fenomeno sfoci nel cosiddetto “overtourism“, capace di trasformare in peggio i centri storici

Per approfondire:

Lucca e l’overtourism: ecco il fallimento delle politiche della destra lucchese: se ne dice convinta la lista di opposizione Lucca è un grande noi che in consiglio è rappresentata da Ilaria Vietina e che guarda con nostalgia alla gestione passata della risorsa turistic proponendo soluzioni per il futuro. "Negli anni passati – si legge in una nota – Lucca ha conosciuto uno sviluppo turistico importante (l’amministrazione Fazzi ne pose le basi, proseguendo poi con Favilla e Tambellini) ma equilibrato: i visitatori erano accolti in una città che rimaneva vivibile e i residenti continuavano a essere il cuore pulsante del centro storico e delle frazioni. Le sfide del turismo non mancavano, ma venivano affrontate con attenzione, mantenendo un dialogo costante con le realtà cittadine e con la ricerca di un bilanciamento tra attrattività e qualità della vita".

Negli ultimi tre anni, con l’amministrazione Pardini, secondo la lista di opposizione, la situazione è cambiata radicalmente. "Il turismo – prosegue la nota – non è più regolato, ma lasciato crescere senza controllo. Gli affitti brevi hanno invaso il mercato immobiliare, spingendo fuori residenti e studenti; gli eventi si moltiplicano senza pianificazione, congestionando la città; le attività commerciali tendono a uniformarsi, cancellando le botteghe artigiane e impoverendo il tessuto sociale; strade e piazze si trasformano in spazi turistici dominati da tavolini e consumazioni veloci. È il trionfo della quantità sulla qualità, con numeri esibiti come trofei ma senza considerazione per gli effetti negativi".

Secondo “Lucca è un grande noi“ non si è fatto nulla per correggere la rotta. Mentre la narrazione sventola dati record che fanno la fortuna di poche categorie cresce la sofferenza quotidiana dei cittadini: affitti insostenibili, traffico caotico, servizi sotto pressione, crescente insicurezza, mancanza di decoro e un forte senso di estraneità nella propria città. Lucca, patrimonio di cultura e comunità, rischia di trasformarsi in un "luna park" turistico dove i residenti sono ridotti a comparse estranee". "La destra lucchese – prosegue la nota – ha scelto di sacrificare i cittadini sull’altare del turismo senza regole. Lucca oggi è in preda a una metamorfosi: da città abitata a città-vetrina. E il fenomeno non è solo urbanistico o immobiliare, ma culturale. Una città che misura il successo solo in arrivi e pernottamenti senza tener conto della qualità della vita e della sostenibilità sociale, smarrisce la sua missione primaria: essere luogo di vita per i suoi residenti. Oggi Lucca sembra appartenere più ai turisti che ai suoi abitanti, preoccupa la perdita di relazioni, abitudini quotidiane e vita di comunità che animavano le strade e le piazze".

Ecco le ricette proposte per invertire la rotta: "Servono visione e il coraggio politico di non indietreggiare di fronte agli interessi economici di alcune categorie: regolare gli affitti brevi con limiti chiari. Incentivare gli affitti a lungo termine con sgravi fiscali. Ridurre la quantità di eventi e puntare sulla qualità, evitando che il centro storico diventi un luna park. Tasse di soggiorno diversificate con aumento durante i periodi di picco e riduzione nei periodi di minor affluenza. Investimento degli incassi della tassa di soggiorno (oltre 7 milioni di euro dal 2023 al 2025) in opere strutturali e servizi alla cittadinanza. Promozione di destinazioni alternative in aree meno conosciute per redistribuire i flussi turistici. Investimenti su turismo lento che promuove rispetto del territorio e conoscenza di storia e cultura. Tutela del commercio locale. Forte contrasto all’abusivismo. Controlli e rispetto della legalità, dalla concorrenza sleale all’ingombrante occupazione del suolo pubblico, dal decoro alla sicurezza. Partecipazione reale dei cittadini nelle scelte urbanistiche e turistiche. Uso di tecnologie intelligenti per monitorare i flussi e programmare in modo proattivo, non emergenziale. L’overtourism non è una fatalità, ma una scelta politica".

