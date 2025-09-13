Se la Polonia si blinda

REDAZIONE PISTOIA
Malore mentre va a funghi, muore a 85 anni. Aveva con sè la bombola dell’ossigenoterapia

Il corpo dell’uomo è stato scoperto da un altro fungaiolo. E’ successo nei boschi di Signorino, sulle montagne sopra Pistoia

L'elisoccorso Pegaso è stato allertato, ma non c'è stato bisogno (Foto di repertorio)

Pistoia, 13 settembre 2025 – Un altro fungaiolo morto in montagna. Accade nei boschi di Signorino, sulle colline sopra Pistoia, zona molto rinomata per la ricerca dei porcini. L’uomo, 85 anni, era partito a caccia dei preziosi frutti del bosco, ma ha avuto un malore dopo poco dal suo ingresso nella vegetazione.

Il corpo è stato scoperto da un altro fungaiolo lungo un sentiero sterrato. Da quanto appreso, l’uomo aveva con sè la bombola dell’ossigenoterapia, trattamento al quale era verosimilmente sottoposto. 

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, allertati dal fungaiolo che ha scoperto il corpo, ma per l’85enne non c’era già più nulla da fare. In un primo momento era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, ma poi non ce n’è stato bisogno. Presente anche la polizia. 

