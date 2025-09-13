Fungaiolo distratto: gli rubano la gerla di porcini

Per un fungaiolo esperto, profondo conoscitore della materia e soprattutto del bosco a pochi passi da casa è stata una vera beffa. Tanto che inizialmente non voleva crederci. Invece ha dovuto arrendersi al fatto che la gerla riempita di funghi dopo una mattinata di ricerca e fatica nel bosco fosse sparita. A tradirlo è stata la curiosità di andare a dare un’occhiata a un altro versante, ben sapendo che avrebbe trovato qualcosa. Ma per scendere lungo la scarpata e raggiungere la boscaglia ha pensato bene di lasciare lo zaino contenente funghi sul sentiero. Pensava di essere più leggero nella discesa e invece...ha commesso una leggerezza. Al suo ritorno il prezioso bottino era sparito. Sul principio ha pensato di aver sbagliato strada e di essere risalito dal punto sbagliato del sentiero. Così ha fatto un nuovo giro e poi un altro prima di doversi arrendere all’evidenza. Qualche furbone lo ha sicuramente visto da lontano mentre si incamminava lungo la discesa piuttosto impervia ed ha calcolato il margine di sicurezza per poter fare “la spesa“. E così ha preso al volo il malloppo guadagnandosi una bella giornata senza troppa fatica. Inconvenienti del mestiere. Consiglio ai fungaioli: prestare la massima attenzione ai pericoli, agli ostacoli ma anche ai ladri.

Massimo Merluzzi