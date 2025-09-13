Al telefono mentre guida. Patente ritirata

Patente ritirata e un mese di sospensione dal servizio. Un altro autista del trasporto pubblico locale è caduto nella tentazione di telefonare mentre era alla guida dell’autobus e i carabinieri della stazione di Lerici lo hanno visto, fermato e sanzionato. Si tratta del secondo caso in pochi giorni dopo quello di sabato scorso, sempre sulla linea coperta dalla ditta che ha ottenuto il subappalto da Atc Esercizio. L’altro pomeriggio il bus che effettua il servizio nella tratta lericina ha incrociato la pattuglia dei carabinieri impegnati nel controllo del territorio e ai militari non è certamente sfuggito il “dettaglio“. L’autista stava tranquillamente parlando al telefonino mentre era alla guida e così lo hanno fermato.

E’ scattata la sanzione, il ritiro della patente e anche la sospensione da parte della società per un mese. Non è stata certamente un’estate semplice per la ditta che copre la linea lericina, oltre a altre tratte secondo l’accordo stabilito dal bando. Qualche settimana fa un mezzo venne fermato dai carabinieri e trovato senza la revisione quindi qualche giorno dopo era scattato il controllo da parte della Morotizzazione Civile che aveva interessato tutti i mezzi in dotazione alla società riscontrando anche in questo caso un paio di irregolarità. Quindi sabato scorso un autista è stato pizzicato alla guida mentre conversava al telefonino. Anche in questo caso erano scattate le sanzioni come prevede il nuovo codice della strada.

Massimo Merluzzi