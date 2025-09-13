La Croce Rossa apre le porte. Oggi “Open Day“ dimostrativo

La Croce Rossa comitato di Follo apre le porte della sua sede per condividere una giornata davvero speciale. L’obiettivo dell’incontro di oggi, sabato, è quello di avvicinare la comunità alle attività svolte dai volontari e alle puntuali risposte fornite in caso di necessità. Oggi è in programma l’Open Day che consentirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il mondo della Croce Rossa e i suoi preziosi volontari. L’appuntamento della giornata è alle 9 in piazza Matteotti che diventerà in punto di incontro per tutti i cittadini non soltanto di Follo ma anche dei territori confinanti. In caso di maltempo, l’evento si sposterà alla struttura “Giuliano Ratti“ sopra la sede del comitato in piazza Garibaldi 17.

Durante la giornata, i partecipanti potranno scoprire le numerose attività che la Croce Rossa di Follo porta avanti sul territorio, dalla gestione delle emergenze sanitarie alla prevenzione, e assistere a simulazioni realistiche di intervento, offrendo così un’anteprima di cosa significhi essere parte attiva della Croce Rossa. Un’altra importante novità, che renderà questo Open Day ancora più speciale, è l’inizio del nuovo corso d’accesso per volontari, che prenderà il via il 15 settembre. Il corso rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che vogliono entrare a far parte della famiglia della Croce Rossa, imparando le competenze necessarie per svolgere attività di primo soccorso, assistenza e supporto nelle emergenze.

"Essere volontari della Croce Rossa – spiegano i referenti del comitato di Follo – non significa solo intervenire in caso di emergenza, ma anche contribuire attivamente alla crescita e al benessere della nostra comunità. Vogliamo offrire a chiunque voglia fare la differenza l’opportunità di imparare, crescere e mettersi in gioco al nostro fianco".

L’Open Day è aperto a tutti: non importa se intenzionati a diventare volontari ma anche a chi abbia l’intenzione di saperne di più e magari, un giorno, lasciarsi affascinare e responsabilizzare dal mondo del soccorso e servizio per la collettività della Croce Rossa. L’obiettivo è coinvolgere la comunità, sensibilizzare sull’importanza del volontariato e delle attività umanitarie, e offrire un’occasione di apprendimento e divertimento. Intanto lunedì prossimo, 15 settembre, inizierà il corso per diventare operatori di Croce Rossa e ci sono ancora alcuni posti disponibili.

