Tragico volo nel dirupo. Fungaiolo trovato morto nelle acque del torrente

Un pomeriggio spensierato in cerca di funghi finito in tragedia per Sauro Benedetti, 65 anni, trovato morto ieri mattina in un dirupo dopo una notte di ricerche nei boschi di Licciana Nardi. L’uomo lunedì pomeriggio si è avventurato nei boschi vicino a Tavernelle per cercare funghi ma a casa non è tornata e a sera i familiari, non vedendolo rientrare hanno lanciato l’allarme. Le ricerche si sono interrotte quando ieri mattina il suo corpo ormai senza vita è stato individuato dai soccorritori a poca distanza dal punto in cui aveva parcheggiato l’auto. Sauro Benedetti, originario di Aulla, come faceva spesso lunedì si era inoltrato nel bosco alla ricerca di funghi. Sembra che l’uomo sia scivoltato e precipitato per una trentina di metri in un canalone non molto distante dall’ex campo sportivo dove aveva parcheggiato la sua auto.

A dare l’allarme è stata la famiglia, lunedì sera, quando ha visto che l’uomo tardava a rientrare. Le ricerche sono cominciate subito, nonostante il buio. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso alpino e speleologico toscano della stazione di Carrara Lunigiana. Per ritrovarlo sono state utilizzate tecniche specifiche come il tracciamento delle cellule telefoniche e l’individuazione dei cellulari e anche droni. In questo modo è stato individuato un punto più preciso nel bosco su cui si sono concentrate le ricerche. Ricerche via terra che sono ricominciate ieri mattina presto e hanno coinvolto molte persone Unità di Comando Locale, personale di TAS (Topografia Applicata al Soccorso), nucleo cinofili, nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e nucleo Dedalo, oltre a carabinieri, Sast e personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, e anche l’Aeronautica Militare dell’83° Centro Search and Rescue del 15° Stormo di Cervia. Purtroppo Sauro Benedetti era caduto per quasi trenta metri in un dirupo, gli ultimi a strapiombo, prima di finire nell’acqua del torrente Taponecco, vicino all’omonimo borgo di Licciana.

Sono stati i cinofili della Guardia di Finanza dell’Abetone a ritrovare il corpo senza vita di Sauro Benedetti: a portarli fino a lui il fiuto del pastore tedesco Vicky.fiuto. Non è stato facile recuperare la salma rimasta in un punto difficilmente accessibile. E’ stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso 3 che ha sorvolato la zona, ma le condizioni meteo hanno impedito l’atterraggio. Hanno quindi proceduto i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso alpino a raggiungere il corpo e portarlo fino alla strada.

"Sono stato diverse ore, lunedì sera, a Tavernelle in attesa di notizie – ha commentato il sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni – purtroppo ieri, in strada mattina, abbiamo saputo che l’uomo era stato ritrovato senza vita. Siamo molto dispiaciuti e ci stringiamo al dolore della famiglia, per un lutto così improvviso. Purtroppo non è la prima persona che perde la vita sul nostro territorio, durante una giornata di raccolta funghi, è già successo altre volte in passato ed è sempre un dolore".

Monica Leoncini