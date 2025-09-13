Se la Polonia si blinda

Pistoia
CronacaLe donne nella sanità. Un premio per Celesti
13 set 2025
SAVERIO MELEGARI
Cronaca
Le donne nella sanità. Un premio per Celesti

Il prestigioso riconoscimento per figure femminili capaci di ’aprire la strada’ "Si è distinta per ridurre il gender gap e sostenere l’empowerment femminile".

La consegna del premio ad Anna Maria Celesti

La consegna del premio ad Anna Maria Celesti

Per approfondire:

Lo scorso weekend, a Firenze, Anna Maria Celesti – stavolta in veste di dottoressa ginecologa e non per i suoi incarichi di vicesindaca e presidente della Società della Salute Pistoiese – è stata premiata all’interno della convention "Donne protagoniste in Sanità" che si è svolta al Fuligno di Montedomini. La tematica dell’incontro di quest’anno era legata alle fasi della vita della donna per quanto concerne la salute, la professione e la società. L’incontro, che si è dipanato in due giorni, è stato ricco di interventi e convegni per mettere al centro l’intreccio sempre più importante che c’è fra la professione esercitata e la società che ci circonda nel vissuto delle donne attraverso infanzia, adolescenza, età fertile, perimenopausa ed età grande. La stessa Celesti è stata protagonista anche di alcune tavole rotonde e incontri in programma, in particolar modo sulla "prevenzione e stili di vita" chiamata a relazionare anche per il suo ruolo di coordinatrice nazionale degli Enti locali di Federsanità e referente regionale di "Donne protagoniste in sanità".

Entrando nei dettagli del premio, invece, c’è da specificare che è stato ideato nel 2021 con l’intento di riconoscere valore alle politiche aziendali pubbliche e private volte a superare il gender gap culturale, sociale ed economico e restituire dignità al ruolo centrale della donna all’interno della famiglia e della comunità. Per la dottoressa Celesti, come detto, il premio che ha ricevuto è legato alle "Donne che aprono la strada" in memoria di Silvia Foligno, una delle pioniere della community alla quale è legato il convegno stesso che è prematuramente scomparsa nei mesi scorsi. E come si legge nelle motivazioni del riconoscimento, viene assegnato ad "una donna che si sia distinta, in ambito sanitario e sociale, per azioni concrete volte a ridurre il gender gap, promuovere il merito, sostenere l’empowerment femminile e trasformare le disuguaglianze in opportunità di cambiamento". Una cerimonia semplice ma, comunque, partecipata e ricca di emozione per tutti coloro che hanno ricevuto la menzione.

