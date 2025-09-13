Confermato l’appuntamento con la Biciclettata della salute

Nonostante le previste piogge, fortunatamente non di grande intensità, nella notte fra domani e domenica, l’Ascd Silvano Fedi ha confermato che la 18° edizione della "Biciclettata della Salute" si terrà regolarmente, dando vita al consueto "Carnevale sulle due ruote" che anima la città nella seconda domenica di settembre grazie all’intuizione avuta, oramai diversi anni fa, dagli avventori dell’allora bar Cofax di via Panconi, un’autentica istituzione per Pistoia.

Il percorso della manifestazione partirà alle 10 da via Panconi per snodarsi lungo via Spartitoio, via Mazzini, viale Petrocchi, via Sacconi, via Puccini, via della Madonna, via Curtatone e Montanara, via Abbi Pazienza, via del Carmine, via delle Pappe, via Pacini, via Palestro, via Cavour, piazza San Leone, via San Matteo, via Roma e piazza del Duomo (riordino). Da lì i partecipanti proseguiranno lungo ripa della Comunità, via Pacini, via San Pietro, piazza dei Servi, via Laudesi, largo Santa Maria, corso Amendola, corso Silvano Fedi, corso Gramsci, piazza San Francesco, via Porta al Borgo, viale Petrocchi, via Desideri, via San Biagio in Cascheri, viale Adua per tornare infine in via Panconi, dove si concluderà la pedalata.

Durante il passaggio dei ciclisti, previsto tra le 10 e le 12.30, sarà temporaneamente interdetto il transito lungo tutte le strade interessate. Per le operazioni di partenza e arrivo, di fronte all’Auditorium sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 14 e il divieto di transito dalle 10 alle 12.30.

S.M.