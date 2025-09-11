A Pistoia torna la Biciclettata della Salute

Pistoia, 11 settembre 2025 – Torna domenica 14 settembre a Pistoia la storica Biciclettata della salute a cura della Asd Silvano Fedi Pistoia, con la collaborazione tecnica del Gruppo Motociclisti Pistoiesi. Negli anni – come ricorda il presidente della Silvano Fedi, Guido Amerini – ha già devoluto in beneficenza oltre 100mila euro. Infatti, la manifestazione raccoglie fondi destinati interamente ad associazioni del terzo settore del territorio pistoiese. L’edizione 2025 sosterrà la Fondazione Maic Onlus, partner storico dell’iniziativa, e la Lilt Pistoia.

Ritrovo: dalle 8.30 in via Panconi. Partenza: ore 10. Percorso: 8 km attraverso il centro cittadino con arrivo, nuovamente, in via Panconi intorno alle 12. Iscrizioni: sabato 13 settembre dalle 10 alle 19 e domenica 14 settembre dalle ore 8 fino a mezz’ora prima della partenza Con l’iscrizione verranno consegnati pettorale e maglietta ufficiale.

Al termine saranno premiate le maschere più originali, suddivise in varie categorie consultabili sul sito silvanofedi.com. Inoltre, saranno sorteggiate due biciclette, abbinate al numero del pettorale. Per ulteriori informazioni: silvanofedi.com Possono partecipare adulti e bambini con qualsiasi mezzo a pedali (biciclette singole, tandem, risciò…) e con qualsiasi travestimento.

Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.