Fungaiolo trovato morto, un'altra tragedia nei boschi. L’ipotesi è quella di un malore

Pistoia, 11 settembre 2025 – Un uomo di 85 anni è morto questa mattina, giovedì 11 settembre, mentre si trovava nei boschi di Acquerino, sulle montagne in provincia di Pistoia. L’anziano era partito all’alba per andare in cerca di funghi, ma si è accasciato poco dopo essersi addentrato insieme ad un amico.

E’ stato quest’ultimo ad accorgersi del malore e ad avvertire immediatamente il 118. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, ma nonostante la presenza di ambulanza e automedica per l’85enne non c’è stato niente da fare.

Presenti anche gli uomini del Sast, che hanno caricato il corpo dell’uomo su una barella per consentire il recupero. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un arresto cardiaco.