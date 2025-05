Il giorno della cronometro. Migliaia di appassionati pronti a invadere centro storico e periferia

Lucca, 20 maggio 2025 – E’ il grande giorno della cronometro Lucca-Pisa al Giro d’Italia che riverserà nel centro storico e nella periferia migliaia di appassionati di ciclismo, ma anche tanti curiosi e turisti. Il via del primo concorrente è previsto per le 13.20 da piazza Napoleone, poi man mano tutti gli altri distanziati di 3 minuti ciascuno. L’ultimo sarà Isaac Del Toro, attuale maglia rosa, la cui partenza è prevista per le 16.40. Ma i veri appassionati delle due ruote saranno già piazzati nei punti strategici del percorso fin dalla mattinata.

Piazza Napoleone ha iniziato già ieri mattina a tingersi di rosa, con i frenetici preparativi soprattutto nella zona partenza. Presi subito d’assalto gli stand con i gadget. Ma la città da ieri pomeriggio sfoggia anche una spettacolare bandiera tricolore che scende dalla cima della Torre Guinigi, dove è stata collocata da una squadra di acrobatici vigili del fuoco.

Chiuse tutte le scuole del territorio comunale, ma occhio alle strade chiuse e ai divieti di sosta già scattati in molte zone del centro e della periferia. Dalle ore 6 di stamani fino alle 19 divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati lungo tutto il tracciato della cronometro, che comprende: Piazza Napoleone, via Vittorio Veneto, Mura Urbane, via dei Bacchettoni, via Elisa, piazzale Don Aldo Mei, viale Cadorna, via di Tiglio, via Ingrellini, via di Mugnano, via Vitali, via di Sorbano del Vescovo, via del Ponte S., via della Chiesa di Sorbano del Giudice, via di Vitricaia e via Nuova per Pisa da Pontetetto a Santa Maria del Giudice.

Unica incognita il meteo. Le previsioni ufficiali di 3BMeteo per oggi a Lucca indicano una “crescente instabilità nel corso giornata a causa di una perturbazione in arrivo da Ovest che porterà rovesci e temporali, in particolare, tra metà pomeriggio e sera. Quindi nel dettaglio, prima parte della cronometro che potrebbe risultare asciutta a discapito di una seconda parte che vedrà un crescente rischio di pioggia in particolare dopo le ore 16“.