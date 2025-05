“Vigili del fuoco senza mensa“

“Nuova gestione, vecchi problemi e di entità addirittura maggiore – riferisce il coordinatore Fns Cisl Emanuele Tambellini sulla situazione dei Vigili del Fuoco di Lucca e Viareggio –. Il contratto di ristorazione firmato per le sedi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco che ha affidato il servizio per gli anni 2025/2027, era stato salutato dai Vigili del Fuoco a fine 2024 con la speranza che rispetto ai disservizi della precedente stagione non si potesse che essere ottimisti. A tre mesi dall’avvio del servizio, purtroppo siamo nuovamente di fronte alla testimonianza delle difficoltà che possono essere create dalla norma che regola gli appalti pubblici per la quale è prevista l’aggiudicazione della gara in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa“.

“A Lucca e a Viareggio purtroppo si sono ripresentate vecchie problematiche di cattiva gestione del servizio – segnala Tambellini – con mancanze di derrate, scadentissima qualità talora maleodorante, menù e portate proposte al momento a causa di carenza di alimenti, frigoriferi e dispense vuote o con quantità di derrate totalmente insufficienti; nel caso di Viareggio oltretutto le condizioni igieniche del locale che ospita la cucina prevederebbero un’analisi a parte. Per rincarare la dose la ditta responsabile del servizio ha pure pensato unilateralmente di togliere ore di lavoro alle proprie dipendenti con la ovvia conseguenza di aumentare i disservizi. La Fns Cisl chiede al Comando e al dirigente rimedi immediati. Sindacato e lavoratori sono pronti a azioni di protesta e sensibilizzazione“.