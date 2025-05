Torneo internazionale in ricordo di Davide Nuzzo

Sarà Porcari a ospitare dopodomani, giovedì, la cerimonia di apertura dell’11° Trofeo internazionale “Davide Nuzzo“, categoria esordienti 2013 (Under 12). Un evento sportivo di grande rilievo, organizzato da Bdf Sport Events in collaborazione con l’Academy Porcari e il Tau Calcio, che porterà sul territorio ben 32 squadre provenienti da tutto il mondo, in una quattro giorni di sport, talento e valori condivisi. Gli organizzatori prevedono un’affluenza straordinaria: circa 1200 persone tra calciatori e famiglie, con nove pullman e numerosi pulmini, a conferma dell’interesse internazionale che circonda questo torneo, ospitato nello stadio comunale Daniele Giusfredi. Fra i partecipanti squadre di assoluto prestigio: Benfica, Arsenal, Red Bull Salisburgo, Inter, Juventus, Roma, Fiorentina, Empoli, Napoli, i cechi del Brno, gli australiani del Melbourne, la squadra cinese Football Boys, i francesi del Saint-Étienne e tanti altri club professionistici e dilettantistici.

Il torneo, che si svolgerà sui campi di Porcari e Altopascio dal 22 al 25 maggio, è nato nel 2013 in memoria di Davide Nuzzo, giovane calciatore dei Blue Devils scomparso prematuramente in un incidente stradale.

A fondare l’evento è stato Luigi Santoro, presidente di Bdf Sport Events. Entusiasta la consigliera comunale Susy Rovai, con delega allo sport, che ha voluto sottolineare l’importanza della manifestazione: "Lo sport giovanile, e il calcio in particolare, sono una tradizione importante per la nostra comunità. Lo dimostra anche il fatto che il nostro stadio comunale porta il nome di Daniele Giusfredi, giovane sportivo prematuramente scomparso e punto di riferimento per tanti ragazzi. Ospitare un torneo internazionale di questo livello ci riempie di orgoglio. Ringrazio l’Academy Porcari per aver saputo portare sul nostro territorio un evento così prestigioso, che unisce competizione e fratellanza, nel segno dei valori puliti dello sport. Il Comune di Porcari si conferma così una delle realtà più attive e accoglienti per il calcio giovanile in Toscana, capace di offrire spazi, strutture e passione per accogliere il futuro del pallone mondiale".

B.D.C.