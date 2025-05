Giselle e Le Villi. Venezi al Giglio compie la magia

In scena al Giglio Giacomo Puccini nel fine settimana, questa attesissima Giselle around Le Villi non ha deluso le aspettative, conquistando il pubblico con la sua capacità di fondere in modo originale due capolavori come Giselle e Le Villi. I protagonisti delle due recite, dal direttore d’orchestra Beatrice Venezi – per la prima volta al Giglio impegnata nella direzione di un’opera - ai cantanti Alberto Gazale, Carlo Ventre e Anastasia Boldyreva, fino al corpo di ballo e all’orchestra dell’Ente De Carolis di Sassari, sono stati tutti gratificati con applausi scroscianti e prolungati e ripetute chiamate alla ribalta, riconoscimento tangibile tributato a un’interpretazione che, per forza espressiva e intensità, ha saputo toccare nel profondo gli spettatori presenti.

Lo spettacolo ha offerto al pubblico una lettura intensa, contemporanea e profondamente evocativa del mito delle Villi attraverso un dialogo creativo tra Giselle di Adam e Le Villi di Giacomo Puccini: un riuscitissimo esempio di innovazione nella tradizione, realizzato grazie al lavoro di fusione operato sulle due partiture da Sergio Oliva e Silvano Corsi per essenzializzare i principali elementi drammaturgici e musicali dei due capolavori, al fine di portare il pubblico a seguire sincreticamente il balletto e l’opera lirica. Giselle around Le Villi si è rivelato un vero e proprio trionfo.

La soddisfazione di Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Giglio: "A coronamento di una stagione operistica eccezionale, che ha visto l’esordio con la nostra Tosca del Centenario, passando per l’Andrea Chénier di Giordano e il Giulio Cesare di Händel, abbiamo assistito nel fine settimana a un applauditissimo Giselle around Le Villi, spettacolo di grandissimo pregio all’insegna dell’Opera lirica e del Balletto, sotto la direzione dell’étoile della bacchetta, la “nostra” Beatrice Venezi, che ci ha onorato della sua presenza unitamente ad altri artisti come lei di chiara fama, quali Alberto Gazale, Carlo Ventre e Anastasia Boldyreva. Ci rende particolarmente orgogliosi il fatto di aver ospitato il “debutto” operistico al Giglio di Venezi, così come fu per il baritono Cavalletti con Tosca“.